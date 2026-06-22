Кандидат от оппозиции движется к президентскому креслу в Колумбии CNE: на выборах в Колумбии побеждает крайне правый политик де ла Эсприэлья

Кандидат от движения «Защитники Отечества» Абелардо де ла Эсприэлья лидирует во втором туре президентских выборов в Колумбии после обработки 99,7% бюллетеней, следует из данных Национального избирательного совета (CNE). Разрыв между ним и соперником от левого блока «Исторический пакт» Иваном Селедой составляет 246 550 голосов.

Де ла Эсприэлья набирает 49,65% (12 931 544 голоса), Сепеда — 48,7% (12 684 994 голоса). Обработаны данные 121 714 из 122 020 участков, число действительных бюллетеней превысило 26 млн.

Окончательные итоги утвердят позднее. В случае победы де ла Эсприэлья вступит в должность 7 августа, сменив Густаво Петро. Срок президентских полномочий в Колумбии составляет четыре года.

Ранее стало известно, что в Колумбии неуклонно растет число российских туристов. Глава агентства по продвижению экспорта, инвестиций и туризма Колумбии Кармен Сесилия Кабальеро обратила внимание, что самые популярные среди россиян города — это Богота, Картахена, Медельин и Санта-Марта. В 2025 году Колумбию посетили 8269 россиян, что на 8,3% больше по сравнению с 2024 годом. В первом квартале 2026 года мы уже зафиксировали 2793 российских посетителя, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.