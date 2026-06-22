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22 июня 2026 в 03:05

Над подлете к Москве сбили беспилотник ВСУ

Собянин: ПВО уничтожила летевший в сторону Москвы дрон ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силами противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации был уничтожен летевший в направлении Москвы беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Других подробностей он не привел.

ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — проинформировал градоначальник.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов ДНР произошли атаки ударных дронов ВСУ. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

До этого трое мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Глава города Иван Приходько уточнял, что инцидент произошел в Никитовском районе города. До этого поступала информация о двух раненых.

Также стало известно, что силы противовоздушной обороны за 13 часов уничтожили 168 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Отмечается, что все БПЛА были самолетного типа.

Москва
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ПВО
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