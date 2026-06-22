Словакия может лишиться миллионов евро из-за принципиальной политики ЕС SPP: Словакия заплатит сотни миллионов евро за отказ ЕС от российского газа

Отказ Евросоюза от импорта российского газа обойдется Словакии в сотни миллионов евро дополнительных расходов, сообщила в беседе с РИА Новости государственная энергетическая компания SPP. Речь идет о последствиях вступления в силу законодательства RepowerEU, которое запрещает поставки российского трубопроводного газа с четвертого квартала 2027 года.

Завершение импорта газа из России […] может потребовать более высоких дополнительных расходов, которые понесут не только словацкие покупатели. Эти повышенные расходы могут только в Словакии составить сотни миллионов евро, — сообщили в компании.

Расходы вырастут из-за необходимости создания новых транспортных мощностей и ожидаемого роста цен на сырье в связи с исключением российского газа из энергобаланса ЕС. Точный размер затрат пока не поддается расчету. Словакия уже подала иск в суд ЕС против этого запрета.

Ранее стало известно, что отказ Евросоюза от российского газа не приведет к диверсификации, а лишь создаст новую зависимость от поставок сжиженного природного газа (СПГ). Такой подход повышает ценовые риски и создает зависимость от объемов, доступных тому, кто готов платить больше.