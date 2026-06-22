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22 июня 2026 в 03:50

ПВО предотвратила масштабную атаку дронов ВСУ на Москву

Собянин: силы ПВО сбили 13 летевших в сторону Москвы дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Силы противовоздушной обороны министерства обороны Российской Федерации ликвидировали еще 13 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, где именно были сбиты дроны и к какому типу они принадлежали.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — проинформировал Собянин.

Ранее сообщалось, что в ряде населенных пунктов ДНР произошли атаки ударных дронов ВСУ. В результате один мирный житель погиб, семь человек, включая двоих детей, получили ранения.

До этого трое мирных жителей Горловки пострадали в результате атаки украинских беспилотников. Глава города Иван Приходько уточнял, что инцидент произошел в Никитовском районе города. До этого поступала информация о двух раненых.

Москва
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дроны
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