«Не замотать вопрос»: РФ не позволит ФРГ избежать темы геноцида народа СССР Захарова: РФ не позволит ФРГ замять вопрос признания геноцида народа СССР в ВОВ

Россия не позволит Германии уклониться от признания геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, включая блокаду Ленинграда, заявила РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. Берлин, по ее словам, использует общие формулировки и отказывается от конкретных юридических оценок.

Дипломат подчеркнула, что власти ФРГ избегают признавать блокаду Ленинграда и другие преступления против мирного населения геноцидом. Они ограничиваются фразами о «злодеяниях» и «страданиях».

«Замотать» вопрос германским властям таким образом не удастся. Продолжим на всех уровнях, включая Совет Безопасности ООН, добиваться официального признания властями ФРГ и международным сообществом преступлений нацистов в отношении мирного населения СССР в качестве геноцида, а также выплаты индивидуальных компенсаций всем блокадникам, — указала Захарова.

В России 22 июня отмечается День памяти и скорби — начало Великой Отечественной войны. Она унесла жизни около 27 млн советских граждан.

В воскресенье на Крымской набережной в Москве прошла акция «Линия памяти», в ходе которой участники зажгли 1418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажег участник СВО Иван Бондюков вместе с сыном.