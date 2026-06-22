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22 июня 2026 в 03:05

В РАН озвучили, какие бонусы есть у студентов на фоне низких стипендий

Онищенко: студенты в РФ имеют различные бонусы, несмотря на низкие стипендии

Студенты медицинского университета во время лекции Студенты медицинского университета во время лекции Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Несмотря на невысокий размер стипендий, современные студенты имеют доступ к другим формам поддержки, которые важно использовать, поделился в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко. Помимо государственных выплат, существуют программы от работодателей и именные стипендии.

Сейчас широко используются персональные стипендии, именные. В медицинских вузах каждый студент, который будет приниматься в этом году, будет заключать трехсторонний договор — с вузом и работодателем, там будут обязательства со стороны работодателя, — сказал Онищенко.

Он также отметил, что создаются условия для молодых родителей: например, возможность оставить ребенка в дошкольном учреждении или в комнате для детей на время занятий. Академик рекомендовал студентам активно пользоваться всеми доступными возможностями поддержки.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от ЛДПР Каплан Панеш заявил, что в России стоит обязать вузы предоставлять своим студентам субсидии на аренду жилья. По его словам, также можно рассмотреть возможность внедрения жилищных сертификатов. Парламентарий пояснил, что это поможет семье сэкономить и позволит студенту полностью сосредоточиться на учебе.

Общество
Геннадий Онищенко
студенты
стипендии
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