«Подлый шантаж»: в Госдуме ответили на обстрелы Крыма Депутат Шеремет: удары по Крыму стали подлым шантажом в ответ на провалы ВСУ

Удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре Крыма являются подлым шантажом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, противник прибегает к террористическим атакам, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Противник из-за провалов на линии фронта перешел к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма, пытаясь дестабилизировать ситуация на полуострове и посеять панику, — сказал Шеремет.

По словам Шеремета, эти античеловеческие удары по мирной инфраструктуре и гражданскому населению со стороны киевского режима направлены на провоцирование России к дальнейшей эскалации военного конфликта. Депутат также отметил, что президент Владимир Зеленский никогда не задумывался о мире, а его заявления были лишь публичной игрой, и что именно он является главным врагом украинского народа и препятствием для его мирного будущего.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.