Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 02:26

«Подлый шантаж»: в Госдуме ответили на обстрелы Крыма

Депутат Шеремет: удары по Крыму стали подлым шантажом в ответ на провалы ВСУ

Михаил Шеремет Михаил Шеремет Фото: Государственная Дума РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Удары Вооруженных сил Украины по гражданской инфраструктуре Крыма являются подлым шантажом, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, противник прибегает к террористическим атакам, чтобы дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Противник из-за провалов на линии фронта перешел к подлому шантажу путем террористических ударов по гражданской инфраструктуре Крыма, пытаясь дестабилизировать ситуация на полуострове и посеять панику, — сказал Шеремет.

По словам Шеремета, эти античеловеческие удары по мирной инфраструктуре и гражданскому населению со стороны киевского режима направлены на провоцирование России к дальнейшей эскалации военного конфликта. Депутат также отметил, что президент Владимир Зеленский никогда не задумывался о мире, а его заявления были лишь публичной игрой, и что именно он является главным врагом украинского народа и препятствием для его мирного будущего.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Керченском полуострове при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины погибли четыре человека. Кроме того, по его словам, 28 мирных жителей получили ранения.

Россия
Крым
Госдума
Михаил Шеремет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, онкология, личная жизнь: где сейчас Светлана Крючкова
«Подлый шантаж»: в Госдуме ответили на обстрелы Крыма
Словакия может лишиться миллионов евро из-за принципиальной политики ЕС
В США озвучили, сколько Пентагон потратил на операцию против Ирана
В Боливии при крушении самолета с гуманитарной миссией погибли люди
Футболист российского клуба сотворил историю для Кабо-Верде на ЧМ
МИД РФ определил, что будет необходимо сделать новому генсеку ООН
Израиль заявил, что убил причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС
Отменен технический этап переговоров США и Ирана
Личная жизнь, здоровье, мнение об СВО: куда пропала Наталья Варлей
«Потеря отца»: скончался один из лидеров Кубинской революции
Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты
Турецкий подросток выстрелом из ружья ранил 11 гостей на свадьбе
«Дорогие инопланетяне!»: Дмитриев нашел новых союзников в борьбе с Мерцем
В Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ
Названы сроки реальной подготовки НАТО к войне с Россией
Иран не дал Бельгии вырвать победу на чемпионате мира по футболу
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе
Стало известно о гибели мобилизованного на полигоне ВСУ
Два человека погибли в Крыму из-за вылетевшего на «встречку» BMW
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.