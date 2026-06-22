В России увеличился список бесплатной медицинской помощи

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году включили 14 новых методов лечения, рассказал РИА Новости председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его информации, туда также перенесли один метод из высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам Баланина, это решение является значительным шагом вперед, поскольку благодаря нововведениям ряд сложных и дорогостоящих процедур станет доступен пациентам бесплатно по полису ОМС. Им не придется получать квоты или искать дополнительное финансирование.

В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, — сказал Баланин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг, следует из правительственного документа. Согласно материалам, договор на такие услуги теперь можно будет заключить дистанционно — как через сайт медицинской организации, так и через ее мобильное приложение.