Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 05:26

В России увеличился список бесплатной медицинской помощи

РИА Новости: в полис ОМС включили 14 дорогих инновационных услуг

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС) в 2026 году включили 14 новых методов лечения, рассказал РИА Новости председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. По его информации, туда также перенесли один метод из высокотехнологичной медицинской помощи.

По словам Баланина, это решение является значительным шагом вперед, поскольку благодаря нововведениям ряд сложных и дорогостоящих процедур станет доступен пациентам бесплатно по полису ОМС. Им не придется получать квоты или искать дополнительное финансирование.

В этом году мы сделали серьезный шаг вперед — в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи, — сказал Баланин.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг, следует из правительственного документа. Согласно материалам, договор на такие услуги теперь можно будет заключить дистанционно — как через сайт медицинской организации, так и через ее мобильное приложение.

Россия
ОМС
медицина
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Значительный прогресс»: в Иране подвели итоги переговоров с США
Нутрициолог объяснила, почему одинаковые завтраки вредят организму
В России увеличился список бесплатной медицинской помощи
Число сбитых под Москвой беспилотников выросло до 59
В Совфеде озвучили, какое действие Киева заслуживает трибунал
Массированная атака на Москву 22 июня: налет полсотни БПЛА, что известно
Подвиг северокорейцев попадет в учебники истории России
В ГД призвали обеспечить школьников одной круглогодичной льготой
Раскрыто, в каких регионах РФ пенсия неработающих превысила 30 тыс. рублей
«Не замотать вопрос»: РФ не позволит ФРГ избежать темы геноцида народа СССР
Скандал с экс-женой, планы уйти на СВО, США: где сейчас Константин Соловьев
ПВО предотвратила масштабную атаку дронов ВСУ на Москву
Сборная Уругвая упустила победу над дебютантом Кабо-Верде на ЧМ-2026
В страшной аварии под Архангельском погибли пять человек
Над подлете к Москве сбили беспилотник ВСУ
В РАН озвучили, какие бонусы есть у студентов на фоне низких стипендий
Кандидат от оппозиции движется к президентскому креслу в Колумбии
Мошенники продолжают обманывать модернизирующих дачи россиян
Нейросеть от Anthropic стала кошмаром для Пентагона и АНБ
Биография, онкология, личная жизнь: где сейчас Светлана Крючкова
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.