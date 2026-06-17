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17 июня 2026 в 10:24

В России введут новые правила оказания платных медуслуг

В России введут новые правила оказания платной медицинской помощи с 1 сентября

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В России с 1 сентября вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг, следует из правительственного документа. Согласно материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, договор на такие услуги теперь можно будет заключить дистанционно — как через сайт медицинской организации, так и через ее мобильное приложение.

В документе говорится, что также изменятся и требования к содержанию самого договора: если пациент обращается анонимно, данные паспорта в документе указывать не потребуется. Утвержденный порядок будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил пересмотреть существующие нормативы ожидания медицинской помощи по полису ОМС. По его словам, граждане не должны выбирать платную клинику только из-за невозможности вовремя получить бесплатную помощь.

До этого практикующий офтальмохирург, заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов обратил внимание, что для лечения катаракты по ОМС можно по направлению врача получить суперхрусталик. Он отметил, что для этого необходимо обратиться к офтальмологу по месту жительства.

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