Две недели зноя: сколько градусов будет в Москве и в других городах в июле

Две недели зноя: сколько градусов будет в Москве и в других городах в июле

Погода в июле будет нестандартной, предупреждают синоптики. По их словам, особенно сильно это отразится на метеозависимых людях. Ждать аномальной жары с засухой или стоит готовиться к проливным дождям — в материале NEWS.ru.

Где наступит жаркая погода в июле в России

Метеоролог Александр Сергеев пояснил NEWS.ru, что произошел сдвиг атмосферных фронтов. Это означает, что в Центральную Россию и южные регионы страны почти неизбежно придет жара.

«Как показывает статистика, именно во втором месяце лета вероятность экстремально высоких температур наибольшая. Например, тридцатиградусная жара ожидается в регионах Центральной России — в Москве, Туле, Рязани и Воронеже. Согласно предварительным прогнозам, температура воздуха может подняться на 8–9 градусов выше климатической нормы для июля», — сообщил специалист.

По его оценкам, знойная погода простоит не менее двух недель. Сергеев подчеркнул, что жара доставит немало неудобств метеозависимым людям, а также тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

«К сожалению, даже в ночное время температура не будет опускаться ниже + 20–22 градусов. Конечно, в таком режиме организму будет довольно сложно восстанавливаться», — отметил Сергеев.

Метеоролог также рассказал, что аномально жаркая погода с большой долей вероятности накроет южные регионы страны.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

При этом в Санкт-Петербурге второй летний месяц окажется чуть холоднее, чем год назад. По словам Сергеева, даже в самые теплые дни воздух днем прогреется до +25–26 градусов.

«В среднем отметка термометра будет держаться на уровне +19. Радует то, что дождей в июле в Северной столице будет не очень много», — уточнил он.

Между тем в Гидрометцентре России подтвердили NEWS.ru, что июль претендует на звание наиболее жаркого месяца года. Как ожидается, на большей части страны температура воздуха будет на один или несколько градусов выше нормы. При этом погодные аномалии прогнозируются в Мурманске, Астрахани, Камчатском крае и Магаданской области.

Ожидаются ли ураганы в июле в России

Вероятность ураганов в июле довольно высока, заявил Сергеев. По его словам, подобные явления чаще всего происходят на фоне жаркой погоды или при ее смене.

Климатолог, метеоролог, кандидат географических наук и преподаватель Челябинского государственного университета Екатерина Пестрякова в беседе с NEWS.ru не исключила погодных качелей и скачков атмосферного давления этим летом.

«У нас есть регионы, где мало осадков, — это степная зона. Там ожидаются серьезные аномалии, больше — на юге РФ. В Центральной России будет более спокойно. Но „качели“ прогнозируются все равно», — сказала Пестрякова.

Отвечая на вопрос о возможных опасных явлениях в Центральной России, специалист назвала сильные грозы и шквалистый ветер. При этом она уточнила, что последний не так сильно распространен в средней полосе.

Какие климатические тренды проявятся в июле в России

На фоне глобальных климатических изменений Россия испытывает выраженные температурные сдвиги, рассказал NEWS.ru климатолог Михаил Семенов. По его словам, перемены ощутимы во всех частях страны.

В частности, специалист отметил, что в июле подтвердится тренд на устойчивое повышение летних температур в Москве.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Данная тенденция прослеживается уже несколько десятилетий подряд, однако это не отменяет вероятность кратковременных погодных аномалий — как периодов экстремальной жары, так и вполне ощутимого похолодания», — отметил Семенов.

Какая погода обычно стоит в июле в РФ

Июль традиционно считается самым жарким месяцем лета. По словам Сергеева, температура во многом зависит от направления ветра.

«В июле, как правило, доминируют антициклоны и южный ветер. Зачастую наблюдается штиль, и земля прогревается до высоких температур. В жаркую июльскую погоду обычно фиксируется максимальное количество гроз, когда разница температур южных и северных ветров большая. Резкое изменение направления ветра автоматически приводит к образованию зон очень горячего и холодного воздуха, что вызывает перемещение воздушных масс с огромной скоростью», — пояснил Сергеев.

По его словам, в этот месяц температура воздуха днем чаще всего переваливает за 30-градусную отметку.

Ранее стало известно, что в июле в Москве прогнозируется погода, близкая к норме. В регионах, расположенных восточнее, возможны положительные аномалии. В частности, во Владимирской и Ивановской областях прогнозируется температура воздуха выше нормы. Осадки в Москве и Центральной России в июле будут близки к норме.

Читайте также:

Летом будет аномальная жара? Чего ждать в июне 2026 года, прогноз для России

Жара, бури и торфяные пожары? Какой будет погода летом 2026-го в Москве

Затяжные ливни и жара до +35? Погода в Москве в конце июня: чего ждать