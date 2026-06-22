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22 июня 2026 в 06:50

Пентагон ударил по судну в Карибском море

SOUTHCOM: при атаке ВС США на катер в Карибском море погибли два человека

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американские военные нанесли очередной удар по судну в Карибском море, которое якобы перевозило наркотики, сообщило Южное командования ВС США в социальных сетях. Разведывательные данные подтвердили, что катер двигался по известным маршрутам контрабанды наркотиков и использовался для наркотрафика, указали в ведомстве.

Южное командование немедленно уведомило об этом Береговую охрану США, чтобы активировать поисково-спасательную систему, — отмечается в сообщении.

В результате инцидента погибли двое людей, а шестеро выжили. С начала атак осенью прошлого года жертвами ударов ВС США по катерам, предположительно задействованным наркоторговцами, стало более 200 человек.

ВС США 19 июня нанесли очередной удар по судну в Тихом океане, которое, предположительно, использовалось для контрабанды наркотиков. В результате погибли три человека. Разведка установила связь судна с маршрутами наркотрафика в восточной части Тихого океана.

До этого стало известно об авиаударах со стороны США по пустым нефтяным танкерам класса VLCC, пытавшимся вернуться в Иран через Ормузский пролив. Представители США подтвердили поражение нескольких крупных судов, которые намеревались преодолеть установленную морскую блокаду республики.

США
наркотики
Карибское море
контрабанда
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