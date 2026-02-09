Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 18:25

Глава МИД Эстонии отпустил колкость в адрес президента республики

Глава МИД Эстонии призвал президента Карису озвучивать предложения не через СМИ

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press
Если у президента Эстонии Алара Кариса есть предложения по изменению внешней политики, то их необходимо обсуждать на переговорах, а не сообщать СМИ, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в интервью Vikerraadio. По его словам, эстонский МИД пока таких предложений не получал.

Если у президента есть предложения по изменению внешней политики, то это надо делать за столом переговоров, а не через СМИ. Пока таких предложений мы не получали, — сказал он.

Ранее президент Карис, как и премьер Латвии Эвика Силиня, поддержал идею ЕС о назначении специального посланника для участия в переговорах по Украине. Однако эстонский МИД не согласился с этой позицией. Ведомство заявило, что диалог с Москвой невозможен, пока Россия не изменит свои цели в конфликте.

Старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Мария Павлова заявила, что попытка Латвии и Эстонии встроиться в переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине выглядит разумной, но запоздалой. Так она прокомментировала заявления Силиня и Кариса.

