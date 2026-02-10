Тимошенко переписала свои «богатства» на родню Тимошенко оформила недвижимость на тетю и двоюродную племянницу

Практически вся недвижимость лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оформлена на ее тетю и двоюродную племянницу, передает РИА Новости. Из декларации также следует, что она заняла родной дочери $4 млн (312 млн рублей).

Собственником жилого дома и двух участков числится двоюродная племянница Тимошенко Кристина Резворович. Два других земельных участка в Обуховском районе Киевской области площадью 1244 и 1500 квадратных метров, которыми пользуется экс-премьер-министр Украины, принадлежат ее тете Антонине Ульяхиной.

В декларации говорится, что на Ульяхину оформлено 25 объектов недвижимости. Из 19 земельных участков 14 находятся в селе Рославичи Обуховского района Киевской области. Их общая площадь составляет около 5,9 гектара, что составляет почти половину территории населенного пункта.

Ранее сообщалось, что политик и ее супруг Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год активы на сумму свыше $1,1 млн (84,8 млн рублей). Также в декларацию попали сведения о принадлежащих мужу трех автомобилях, общая стоимость которых составляет $95,7 тыс. (7,4 млн рублей), и гараже площадью 18 квадратных метров в Днепропетровске.