Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:13

Тимошенко переписала свои «богатства» на родню

Тимошенко оформила недвижимость на тетю и двоюродную племянницу

Читайте нас в Дзен

Практически вся недвижимость лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оформлена на ее тетю и двоюродную племянницу, передает РИА Новости. Из декларации также следует, что она заняла родной дочери $4 млн (312 млн рублей).

Собственником жилого дома и двух участков числится двоюродная племянница Тимошенко Кристина Резворович. Два других земельных участка в Обуховском районе Киевской области площадью 1244 и 1500 квадратных метров, которыми пользуется экс-премьер-министр Украины, принадлежат ее тете Антонине Ульяхиной.

В декларации говорится, что на Ульяхину оформлено 25 объектов недвижимости. Из 19 земельных участков 14 находятся в селе Рославичи Обуховского района Киевской области. Их общая площадь составляет около 5,9 гектара, что составляет почти половину территории населенного пункта.

Ранее сообщалось, что политик и ее супруг Александр Тимошенко задекларировали за 2024 год активы на сумму свыше $1,1 млн (84,8 млн рублей). Также в декларацию попали сведения о принадлежащих мужу трех автомобилях, общая стоимость которых составляет $95,7 тыс. (7,4 млн рублей), и гараже площадью 18 квадратных метров в Днепропетровске.

Украина
Юлия Тимошенко
имущество
декларации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не поверил»: Диброва раскрыла первую реакцию экс-мужа на новые отношения
Макрон рассказал, чем Европа заменила поставки энергоресурсов из России
Раскрыта причина резкого роста числа случаев СДВГ
В России разработали портативную систему для экспресс-анализа ДНК
Фон дер Ляйен уступила Каллас в вопросе контроля над разведкой Евросоюза
Россияне стали получать фейковые предложения о полетах на воздушном шаре
«Время упущено»: в России высказались о попытках Долиной вернуть славу
Юрист оценил законность требования прохождения «нулевого» техобслуживания
Названы основные мошеннические схемы в преддверии 14 февраля
Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в Подмосковье в 2026 году
Россияне начали целенаправленно портить технику для компенсаций
Пособницу покушения на генерал-лейтенанта Алексеева объявили в розыск
Лавров раскрыл ужасающую правду о нацизме в Европе
Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина
«Нам придется»: Макрон выступил с неожиданным заявлением о России
Тимошенко переписала свои «богатства» на родню
В России ввели ГОСТ на популярную восточную сладость
Небензя указал на неспособность ЕС участвовать в урегулировании на Украине
Российский турист погиб под колесами автобуса на Пхукете
Суд на Камчатке вынес приговор педофилу
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.