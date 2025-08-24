Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 17:46

США раскрыли позицию по отправке войск на Украину

Вице-президент Вэнс: американских войск на Украине не будет

Солдаты армии США Солдаты армии США Фото: Oleksandr Rupeta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты не планируют направлять свои войска на Украину, но намерены участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Киева, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC News. По его словам, Вашингтон намерен добиваться урегулирования конфликта дипломатическими методами.

Президент [США Дональд Трамп] высказался крайне ясно, что [американских] войск на Украине не будет. Однако мы собираемся играть активную роль в попытках обеспечить украинцам гарантии безопасности и уверенность, необходимую, чтобы прекратить войну с их стороны, и чтобы россияне чувствовали, что могут прекратить войну со своей стороны, — поделился Вэнс.

Ранее стало известно, что Пентагон месяцами запрещал Украине применять американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории — с конца весны не было зафиксировано ни одной такой атаки. Это ограничение ввели для создания благоприятных условий к предварительным мирным переговорам. Вместе с этим запрет значительно снизил возможности ВСУ по проведению глубоких наступательных операций.

Украина
Россия
США
Джей Ди Вэнс
