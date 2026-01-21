Главный инженер ВС России поздравил военных прямо с передовой

Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий поздравил военнослужащих с профессиональным праздником. Как передает ТАСС, он сделал это из одного из недавно освобожденных населенных пунктов в зоне ответственности группировки «Центр».

Поздравляю всех с праздником, благодарю за службу и ратный труд. Желаю всем крепкого здоровья, огромного личного счастья и благополучия, новых успехов и свершений на благо инженерных войск и великой Родины — России, — сказал генерал-лейтенант.

Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Российской Федерации был создан новый род войск — Войска беспилотных систем. Заместитель начальника этих войск полковник Сергей Иштуганов рассказал, что структура новых подразделений уже полностью организована. Назначен его руководитель, а также сформированы все необходимые органы военного управления на всех уровнях.

До этого российские военные атаковали элитные подразделения ВСУ в Днепропетровской области во время церемонии награждения, в результате чего погибли украинские военные. Украинский журналист Дмитрий Святненко отметил, что на церемонии присутствовали лучшие летчики и пехотинцы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.