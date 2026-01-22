За бизнесмена Цветкова и его бывшую жену взялись силовики Бизнесмена Цветкова и его бывшую жену Хайрову объявили в международный розыск

В России объявили в международный розыск бизнесмена и совладельца ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрия Цветкова, а также его бывшую жену Эльсину Хайрову, говорится в материалах дела. Согласно документам, которые приводит ТАСС, их обоих обвиняют в хищениях в ОКБ им. Симонова.

Объявить в международный розыск Дмитрия Цветкова, Эльсину Хайрову, — сказано в материалах дела.

В документах отмечается, что бизнесмену и его экс-супруге уже предъявлено обвинение. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

