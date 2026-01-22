Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 08:45

За бизнесмена Цветкова и его бывшую жену взялись силовики

Бизнесмена Цветкова и его бывшую жену Хайрову объявили в международный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России объявили в международный розыск бизнесмена и совладельца ювелирного бутика Graff на Кипре Дмитрия Цветкова, а также его бывшую жену Эльсину Хайрову, говорится в материалах дела. Согласно документам, которые приводит ТАСС, их обоих обвиняют в хищениях в ОКБ им. Симонова.

Объявить в международный розыск Дмитрия Цветкова, Эльсину Хайрову, — сказано в материалах дела.

В документах отмечается, что бизнесмену и его экс-супруге уже предъявлено обвинение. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, проходящий по делу о взяточничестве и мошенничестве, официально признал свою вину. Бизнесмен пошел на сотрудничество с правоохранительными органами. Решение фигуранта может существенно повлиять на ход судебного разбирательства в отношении других участников коррупционной схемы.

До этого стало известно, что у семьи экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости. Они были расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Ленинградской области.

Россия
розыск
бизнесмены
хищения
мошенничество
