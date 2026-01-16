Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:40

Обвиняемый по делу о коррупции в московском метро признал вину

Проходящий по делу о коррупции бизнесмен Волынский признался в даче взятки

Дмитрий Дощатов Дмитрий Дощатов Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, проходящий по делу о взяточничестве и мошенничестве, официально признал свою вину, сообщает ТАСС. Бизнесмен, обвиняемый в передаче незаконного вознаграждения бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову, пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.

Александр Волынский заключил досудебное соглашение, — констатировал адвокат подсудимого Александр Гофштейн.

Решение фигуранта может существенно повлиять на ход судебного разбирательства в отношении других участников коррупционной схемы. Теперь следствие сможет использовать показания Волынского для закрепления доказательной базы по эпизодам хищений и получения взяток в структуре столичной подземки.

Ранее суд в Москве арестовал бывшего начальника управления МВД по Владимирской области Валерия Медведева по делу о получении взятки в особо крупном размере. Несмотря на попытки защиты оспорить меру пресечения, решение о содержании под стражей было признано законным и оставлено без изменений. На фоне уголовного преследования упоминания о Медведеве были удалены с официального сайта ведомства, а врио главы региональной полиции назначен Петр Бузин.

