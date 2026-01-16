Обвиняемый по делу о коррупции в московском метро признал вину Проходящий по делу о коррупции бизнесмен Волынский признался в даче взятки

Представитель компании «Технопромимпорт» Александр Волынский, проходящий по делу о взяточничестве и мошенничестве, официально признал свою вину, сообщает ТАСС. Бизнесмен, обвиняемый в передаче незаконного вознаграждения бывшему первому замначальника Московского метрополитена Дмитрию Дощатову, пошел на сотрудничество с правоохранительными органами.

Александр Волынский заключил досудебное соглашение, — констатировал адвокат подсудимого Александр Гофштейн.

Решение фигуранта может существенно повлиять на ход судебного разбирательства в отношении других участников коррупционной схемы. Теперь следствие сможет использовать показания Волынского для закрепления доказательной базы по эпизодам хищений и получения взяток в структуре столичной подземки.

