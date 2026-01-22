Пожар в порту Тамани полностью ликвидировали после атаки ВСУ

Пожар в порту Тамани полностью ликвидировали после атаки ВСУ

Пожар в портовом терминале в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили в оперштабе региона. Возгорание началось после атаки дронов ВСУ.

Пожар на территории портового терминала в пос. Волна полностью ликвидирован, — заявили в штабе.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы для оценки нанесенного ущерба и ликвидации последствий атаки. В результате инцидента погибли три человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами.

До этого стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа.