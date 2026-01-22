Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 08:32

Пожар в порту Тамани полностью ликвидировали после атаки ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пожар в портовом терминале в поселке Волна Краснодарского края полностью ликвидирован, сообщили в оперштабе региона. Возгорание началось после атаки дронов ВСУ.

Пожар на территории портового терминала в пос. Волна полностью ликвидирован, — заявили в штабе.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы для оценки нанесенного ущерба и ликвидации последствий атаки. В результате инцидента погибли три человека, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вечером 21 января портовые терминалы в поселке Волна попали под удар ВСУ. Политик уточнил, что противник вторые сутки атакует гражданские объекты и инфраструктуру на Кубани. На территории терминалов горели четыре резервуара с нефтепродуктами.

До этого стало известно, что за два часа вечером 21 января дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 52 беспилотника ВСУ. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации, все они были самолетного типа.

Краснодарский край
пожары
МЧС
происшествия
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Российские солдаты ликвидировали ценного корректировщика ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.