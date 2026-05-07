07 мая 2026 в 20:39

В Минцифры РФ появятся два новых замминистра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Кандидаты на должности заместителей главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже определены, сообщил ТАСС источник, знакомый с кадровыми решениями. По его словам, изменения направлены прежде всего на усиление управленческой команды.

Собеседник агентства не стал раскрывать имена новых кандидатов, однако уточнил, что один из них «вырос» в Минцифры и хорошо знает внутреннюю специфику ведомства, а другой обладает опытом «как в бизнесе, так и в системе государственного управления». Назначения, добавил он, состоятся «в ближайшее время».

Ранее РБК сообщил, что Министерство цифрового развития России могут покинуть два заместителя главы ведомства. Как написали авторы, речь идет о Сергее Кучушеве и Александре Шойтове.

До этого президент РФ Владимир Путин произвел кадровые перестановки в руководстве Дагестана, освободив Сергея Меликова от должности главы республики и назначив на этот пост врио Федора Щукина. Он пообещал внимательно смотреть из Кремля за деятельностью новой команды.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
