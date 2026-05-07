МИД РФ выступил с резким заявлением после выступления Зеленского в Армении Посла Армении в Москве вызвали в МИД РФ из-за выступления Зеленского

В МИД России заявили о недовольстве и вызвали посла Армении в Москве после предоставления президенту Украины Владимиру Зеленскому площадки в Ереване для угроз в адрес РФ, сообщили в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что российская сторона воспринимает произошедшее как недопустимый шаг.

Главе дипмиссии было заявлено о категорической неприемлемости предоставления в Армении в рамках недавних мероприятий под эгидой ЕС «трибуны» <...> Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование, — сказано в сообщении.

Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявил: Ереван не является союзником Москвы в украинском вопросе. Так он прокомментировал визит Зеленского в Ереван, напомнив, что уже высказывался по этому поводу несколько лет назад.

До этого депутат Сергей Миронов сообщил NEWS.ru, что Армения остается членом ОДКБ и ЕАЭС, но проводит политику «и нашим и вашим» в интересах европейских элит. По его словам, именно европейские элиты в свое время привели к власти Пашиняна.