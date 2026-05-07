Российская ПВО уничтожила более сотни беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 101 украинский беспилотник самолетного типа, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Вражеские БПЛА были сбиты над территориями 11 регионов России и акваторией Черного моря.

В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил: три человека пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ по территории региона. Атаки пришлись на села Косилово и Новенькое, а также на поселок Красная Яруга.

До этого глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что мужчина пострадал при атаке украинского беспилотного летательного аппарата на регион. Также при ударах повреждения получили жилые и административные здания, добавил губернатор.