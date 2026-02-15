Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 21:21

Масленица: обычаи и приметы на любовь, прибыль и урожай

Обычаи и приметы на Масленицу Обычаи и приметы на Масленицу Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Объедуха, блинщина, сырная седмица — все это названия Масленицы, самого сытного праздника в году. Корни торжества уходят в дохристианские времена. А потому с ним связано множество славянских поверий, примет и традиций. Рассказываем об обычаях русского народа на Масленицу: как провести неделю с 16 по 22 февраля 2026 года, чтобы привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие.

Поминовение близких — русский обычай на Масленицу

Сегодня Масленица ассоциируется исключительно с весельем, гуляньями и плотными обедами. Однако у праздника имеется и обратная сторона. Согласно русскому обычаю, Масленица — время поминовения покойных родственников. Отсюда и традиция готовить блинные стопки. Блины, вопреки расхожему мнению, вовсе не символизируют солнце. Напротив, наравне с кутьей они являются поминальным блюдом.

Фольклорист Владимир Пропп считал, что поминальный обычай на Масленицу связан с привечанием весны и хорошего урожая. Согласно славянским верованиям, усопшие принадлежат иному, подземному миру. А потому их полномочия напрямую связаны с землей. Умилостивив родичей, можно рассчитывать, что те призовут плодородие, а значит, и лето выдастся урожайным.

Поэтому перечень народных обычаев на Масленицу возглавляет поминовение мертвых. Покойным предназначается первый испеченный блин. Его нельзя есть самим. Правильнее будет угостить нуждающихся или покормить птиц.

Приготовление блинов — главный обычай на Масленицу Приготовление блинов — главный обычай на Масленицу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать на Масленицу

Согласно приметам и обычаям, Масленица — это время сытных блюд и посиделок в большой компании. Она приходится на канун Великого поста. А потому празднующие напоследок готовят пищу на молоке и веселятся, ведь впереди их ждут многодневные ограничения.

Во время Масленицы стоит:

  • прибрать и украсить жилье (делать это можно только с понедельника по среду);
  • напечь блинов;
  • встретиться с членами семьи;
  • принять участие в уличных развлечениях: хороводах, прыжках через огонь, снежных баталиях;
  • извиниться перед близкими и простить им любые обиды;
  • помогать нуждающимся.

И отдельно стоит сказать об одиноких молодых людях. По народному поверью Масленица — самое подходящее время для того, чтобы образовать пару. Так что тем, кто еще не нашел пассию, стоит приглядеться к окружающим и, если повезет, завести приятное знакомство.

Что можно делать на Масленицу Что можно делать на Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать на Масленицу

Те, кто не следует приметам на Масленицу, рискуют навлечь на себя несчастье. Во время блинщины нельзя:

  • предаваться унынию;
  • много времени проводить в одиночестве;
  • скупиться;
  • отказывать в помощи нуждающимся;
  • заниматься хозяйством в период с четверга по воскресенье;
  • ссориться;
  • лгать;
  • не впускать гостей в дом.

В народе Масленицу называют объедухой. Однако это не значит, что стоит предаваться чревоугодию. Напротив, во время Масленицы действует запрет на некоторые блюда, а именно — на мясные продукты. Отсюда еще одно название праздника — сырная седмица. Взамен мяса стоит употреблять сыры, творог и другие молочные продукты. Но даже «разрешенными» продуктами не стоит переедать: это считается грехом да и попросту вредно для здоровья.

Масленичные приметы Масленичные приметы Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Традиции Масленицы по дням

Каждый день блинщины имеет собственное название и оброс поверьями и обычаями. Приводим наименования, традиции и приметы на Масленицу по дням:

  • Понедельник — «Встреча». Пора приниматься за приготовление угощений. Только не забудьте, что первый блин предназначается умершим близким.
  • Вторник — «Заигрыши». Время гуляний и знакомств. Молодые люди могут присмотреть себе пассию. А вечер проводят за семейным застольем.
  • Среда — «Лакомка». Каждый женатый мужчина должен навестить тещу. Она в свою очередь обязана оказать ему любезный прием и хорошенько накормить. Это, согласно приметам на Масленицу, сулит ее дочери счастливое замужество.
  • Четверг — «Разгуляй». Пора оставить дела в стороне и присоединиться к всеобщему веселью: от игр в снежки до прыжков через костер. Грустить в этот день запрещается — можно навлечь на себя горести.
  • Пятница — «Тещины вечерки». Зять принимает тещу как почетную гостью. Задобрив мать жены, он гарантирует себе крепкий брак.
  • Суббота — «Золовкины посиделки». В гости к замужним женщинам приходят их золовки. Родственницы обмениваются подарками, проводят время за разговорами. Незамужние девушки гадают на любовь.
  • Воскресенье — «Проводы». Согласно приметам, Масленицу 2026 года нужно проводить за праздничным столом. Необходимо доесть приготовленные лакомства, ведь уже на следующий день начинается пост. А еще нужно попросить у близких прощения, навести порядок на могилах родных, посетить баню или принять ванну. Вечер заканчивается ритуальным сожжением чучела из соломы.

Как вы могли заметить, едва ли не все обычаи на Масленицу связаны с семейной жизнью. Так что если вы давно хотели наладить отношения с родственниками или просто хотите повидать близких, сырная седмица — самое подходящее время.

Масленичные гулянья Масленичные гулянья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блинные приметы на Масленицу

Мы поговорили о традициях и некоторых поверьях объедухи. Но разве можно оставить в стороне приметы праздника? Масленица — это самое настоящее блинное торжество. И именно по блинам, главному блюду недели, можно предсказать урожай, замужество, успех и любовь.

Вот самые распространенные блинные приметы:

  • первый блин получился тонким и ажурным — летние полевые работы дадутся легко;
  • первый блин оказался толстым — значит летом придется много трудиться;
  • первый блин получился идеально ровным — любовь будет крепкой, а семья — дружной;
  • если первый блин вышел румяным, то семья будет здорова весь год, а если бледным, стоит ждать болезней;
  • чем больше приготовлено блинов, тем больше будет солнечных дней (но не перестарайтесь, а то можно навлечь засуху).

Согласно народным приметам, на Масленицу нельзя резать блины ножом. Так можно привлечь ссоры и горести.

Не готовить блины вовсе тоже нельзя. В противном случае человека ждет скудный на радости год.

Блины — главное блюдо Масленицы Блины — главное блюдо Масленицы Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Приметы на Масленицу о любви

Продолжаем говорить о приметах на Масленицу. О любви стоит рассказать особенно подробно. Как уже было сказано, поиску второй половинки можно посвятить целый день — «Заигрыши», или вторник. А узнать, каких перемен ждать в личной жизни, можно по блинам.

Незамужняя девушка должна проследить, каким получился ее первый блин. Если он вышел румяным и ровным, романтические отношения не заставят себя ждать. Если же тесто прилипло к сковороде, изменений на личном фронте не предвидится.

Приготовив блины, девушка может выяснить имя будущего супруга. Достаточно выйти на улицу, угостить лакомством первого встречного, а затем попросить его представиться. Как зовут незнакомца, так будут звать и суженого.

А если девушка уже заприметила молодого человека, она может попытаться его приворожить. Достаточно угостить полюбившегося юношу блинами с медом.

Вот еще несколько любовно-блинных примет:

  • чем больше блинов осталось после Масленицы, тем дольше девушка будет одинока;
  • чтобы привлечь любовь, замешивать тесто нужно по часовой стрелке;
  • если в Прощеное воскресенье незамужняя девушка встретила пьяного незнакомца, скоро она вступит в отношения.

Масленица в 2026 году Масленица в 2026 году Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Погодные приметы на Масленицу

Напоследок скажем и о погоде. Во время Масленицы можно узнать, чего ждать от будущего урожая и от жизни в целом. Достаточно прислушаться к шепоту природы:

  • если масленичные выходные выдались пасмурными, год будет щедрым на грибы;
  • похолодание к концу масленичной недели сулит жаркое лето;
  • на крышах висят длинные частые сосульки — урожай выдастся щедрым;
  • снег в понедельник сулит финансовое благополучие;
  • громкое птичье пение предваряет долгожданные вести.

Верить в приметы или нет — выбор каждого. Одно остается бесспорным: масленичная неделя — хороший повод лишний раз встретиться с близкими и просто хорошо провести время.

Ранее мы рассказывали, как праздновали Масленицу 100, 200 и 500 лет назад.

Читайте также
Куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году: лучшие площадки и программа
Семья и жизнь
Куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году: лучшие площадки и программа
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 февраля 2026 года
Семья и жизнь
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 февраля 2026 года
Этот метод «три стакана» перевернет кухню: печем самые вкусные блины
Семья и жизнь
Этот метод «три стакана» перевернет кухню: печем самые вкусные блины
Масленичные блины с банановым кремом — секрет идеального десерта: пошаговый способ с пышным наполнением
Общество
Масленичные блины с банановым кремом — секрет идеального десерта: пошаговый способ с пышным наполнением
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
Общество
Россиянам напомнили, почему 15 февраля нельзя убираться и унывать
блины
гадания
Масленица
праздники
приметы
суеверия
традиции
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Спутниковые снимки зафиксировали рост ядерного потенциала Китая
Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ
Очевидцы сообщили о серии «басовитых» взрывов в Тульской области
«Нет доказательств»: посол РФ отреагировал на инцидент с судном Fitburg
ПВО перехватила почти 50 вражеских дронов за два часа
Слуцкий назвал Зеленского «лающей моськой» после выпадов в сторону Орбана
Стала известна судьба одного из пациентов с оспой обезьян
Фицо раскрыл главный страх сторонников конфликта на Украине
Кинолог объяснил, почему собака не вывела семью Усольцевых из тайги
«Скажу Долиной спасибо»: Майданов о цензуре, Хаматовой и помощи бойцам СВО
Крыша склада обрушилась из-за пожара на северо-востоке Москвы
«Пустили погреться, а он...»: в ГД оценили поведение Зеленского в Мюнхене
Экспорт пива из ЕС в Россию рухнул до минимума за 14 лет
Эксперт по кибербезопасности раскрыл главный секрет защиты от обмана
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.