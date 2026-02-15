Масленица: обычаи и приметы на любовь, прибыль и урожай

Объедуха, блинщина, сырная седмица — все это названия Масленицы, самого сытного праздника в году. Корни торжества уходят в дохристианские времена. А потому с ним связано множество славянских поверий, примет и традиций. Рассказываем об обычаях русского народа на Масленицу: как провести неделю с 16 по 22 февраля 2026 года, чтобы привлечь в жизнь удачу, любовь и финансовое благополучие.

Поминовение близких — русский обычай на Масленицу

Сегодня Масленица ассоциируется исключительно с весельем, гуляньями и плотными обедами. Однако у праздника имеется и обратная сторона. Согласно русскому обычаю, Масленица — время поминовения покойных родственников. Отсюда и традиция готовить блинные стопки. Блины, вопреки расхожему мнению, вовсе не символизируют солнце. Напротив, наравне с кутьей они являются поминальным блюдом.

Фольклорист Владимир Пропп считал, что поминальный обычай на Масленицу связан с привечанием весны и хорошего урожая. Согласно славянским верованиям, усопшие принадлежат иному, подземному миру. А потому их полномочия напрямую связаны с землей. Умилостивив родичей, можно рассчитывать, что те призовут плодородие, а значит, и лето выдастся урожайным.

Поэтому перечень народных обычаев на Масленицу возглавляет поминовение мертвых. Покойным предназначается первый испеченный блин. Его нельзя есть самим. Правильнее будет угостить нуждающихся или покормить птиц.

Приготовление блинов — главный обычай на Масленицу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно делать на Масленицу

Согласно приметам и обычаям, Масленица — это время сытных блюд и посиделок в большой компании. Она приходится на канун Великого поста. А потому празднующие напоследок готовят пищу на молоке и веселятся, ведь впереди их ждут многодневные ограничения.

Во время Масленицы стоит:

прибрать и украсить жилье (делать это можно только с понедельника по среду);

напечь блинов;

встретиться с членами семьи;

принять участие в уличных развлечениях: хороводах, прыжках через огонь, снежных баталиях;

извиниться перед близкими и простить им любые обиды;

помогать нуждающимся.

И отдельно стоит сказать об одиноких молодых людях. По народному поверью Масленица — самое подходящее время для того, чтобы образовать пару. Так что тем, кто еще не нашел пассию, стоит приглядеться к окружающим и, если повезет, завести приятное знакомство.

Что можно делать на Масленицу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нельзя делать на Масленицу

Те, кто не следует приметам на Масленицу, рискуют навлечь на себя несчастье. Во время блинщины нельзя:

предаваться унынию;

много времени проводить в одиночестве;

скупиться;

отказывать в помощи нуждающимся;

заниматься хозяйством в период с четверга по воскресенье;

ссориться;

лгать;

не впускать гостей в дом.

В народе Масленицу называют объедухой. Однако это не значит, что стоит предаваться чревоугодию. Напротив, во время Масленицы действует запрет на некоторые блюда, а именно — на мясные продукты. Отсюда еще одно название праздника — сырная седмица. Взамен мяса стоит употреблять сыры, творог и другие молочные продукты. Но даже «разрешенными» продуктами не стоит переедать: это считается грехом да и попросту вредно для здоровья.

Масленичные приметы Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Традиции Масленицы по дням

Каждый день блинщины имеет собственное название и оброс поверьями и обычаями. Приводим наименования, традиции и приметы на Масленицу по дням:

Понедельник — «Встреча». Пора приниматься за приготовление угощений. Только не забудьте, что первый блин предназначается умершим близким.

Вторник — «Заигрыши». Время гуляний и знакомств. Молодые люди могут присмотреть себе пассию. А вечер проводят за семейным застольем.

Среда — «Лакомка». Каждый женатый мужчина должен навестить тещу. Она в свою очередь обязана оказать ему любезный прием и хорошенько накормить. Это, согласно приметам на Масленицу, сулит ее дочери счастливое замужество.

Четверг — «Разгуляй». Пора оставить дела в стороне и присоединиться к всеобщему веселью: от игр в снежки до прыжков через костер. Грустить в этот день запрещается — можно навлечь на себя горести.

Пятница — «Тещины вечерки». Зять принимает тещу как почетную гостью. Задобрив мать жены, он гарантирует себе крепкий брак.

Суббота — «Золовкины посиделки». В гости к замужним женщинам приходят их золовки. Родственницы обмениваются подарками, проводят время за разговорами. Незамужние девушки гадают на любовь.

Воскресенье — «Проводы». Согласно приметам, Масленицу 2026 года нужно проводить за праздничным столом. Необходимо доесть приготовленные лакомства, ведь уже на следующий день начинается пост. А еще нужно попросить у близких прощения, навести порядок на могилах родных, посетить баню или принять ванну. Вечер заканчивается ритуальным сожжением чучела из соломы.

Как вы могли заметить, едва ли не все обычаи на Масленицу связаны с семейной жизнью. Так что если вы давно хотели наладить отношения с родственниками или просто хотите повидать близких, сырная седмица — самое подходящее время.

Масленичные гулянья Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блинные приметы на Масленицу

Мы поговорили о традициях и некоторых поверьях объедухи. Но разве можно оставить в стороне приметы праздника? Масленица — это самое настоящее блинное торжество. И именно по блинам, главному блюду недели, можно предсказать урожай, замужество, успех и любовь.

Вот самые распространенные блинные приметы:

первый блин получился тонким и ажурным — летние полевые работы дадутся легко;

первый блин оказался толстым — значит летом придется много трудиться;

первый блин получился идеально ровным — любовь будет крепкой, а семья — дружной;

если первый блин вышел румяным, то семья будет здорова весь год, а если бледным, стоит ждать болезней;

чем больше приготовлено блинов, тем больше будет солнечных дней (но не перестарайтесь, а то можно навлечь засуху).

Согласно народным приметам, на Масленицу нельзя резать блины ножом. Так можно привлечь ссоры и горести.

Не готовить блины вовсе тоже нельзя. В противном случае человека ждет скудный на радости год.

Блины — главное блюдо Масленицы Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Приметы на Масленицу о любви

Продолжаем говорить о приметах на Масленицу. О любви стоит рассказать особенно подробно. Как уже было сказано, поиску второй половинки можно посвятить целый день — «Заигрыши», или вторник. А узнать, каких перемен ждать в личной жизни, можно по блинам.

Незамужняя девушка должна проследить, каким получился ее первый блин. Если он вышел румяным и ровным, романтические отношения не заставят себя ждать. Если же тесто прилипло к сковороде, изменений на личном фронте не предвидится.

Приготовив блины, девушка может выяснить имя будущего супруга. Достаточно выйти на улицу, угостить лакомством первого встречного, а затем попросить его представиться. Как зовут незнакомца, так будут звать и суженого.

А если девушка уже заприметила молодого человека, она может попытаться его приворожить. Достаточно угостить полюбившегося юношу блинами с медом.

Вот еще несколько любовно-блинных примет:

чем больше блинов осталось после Масленицы, тем дольше девушка будет одинока;

чтобы привлечь любовь, замешивать тесто нужно по часовой стрелке;

если в Прощеное воскресенье незамужняя девушка встретила пьяного незнакомца, скоро она вступит в отношения.

Масленица в 2026 году Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Погодные приметы на Масленицу

Напоследок скажем и о погоде. Во время Масленицы можно узнать, чего ждать от будущего урожая и от жизни в целом. Достаточно прислушаться к шепоту природы:

если масленичные выходные выдались пасмурными, год будет щедрым на грибы;

похолодание к концу масленичной недели сулит жаркое лето;

на крышах висят длинные частые сосульки — урожай выдастся щедрым;

снег в понедельник сулит финансовое благополучие;

громкое птичье пение предваряет долгожданные вести.

Верить в приметы или нет — выбор каждого. Одно остается бесспорным: масленичная неделя — хороший повод лишний раз встретиться с близкими и просто хорошо провести время.

