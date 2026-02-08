Скоро Масленица: ажурные блины с дырочками получаются всегда — рецепт с идеальными пропорциями

Эти блинчики — как из детства: тонкие, нежные, с кружевными краями и ароматом уюта. Стоит поставить сковороду на плиту, и дом сразу наполняется праздничным настроением. Они мягкие, не рвутся, отлично сворачиваются и подходят и к варенью, и к меду, и к сметане — проверенный вариант на каждый год.

Ингредиенты: яйца — 2 шт., теплое молоко — 250 г, соль — 1/2 ч. л., сахар — 2 ст. л., кипяток — 150 г, мука — 120 г, растительное масло — 1,5 ст. л.

Приготовление: яйца взбейте с сахаром и солью, добавьте муку и хорошо размешайте до гладкости, затем влейте молоко, кипяток и масло, еще раз перемешайте до жидкого теста. Сковороду сильно разогрейте, смажьте тонким слоем масла и наливайте тесто в одну точку у края, быстро распределяя по кругу. Жарьте на максимальном огне до румяных краев, переворачивайте и прогревайте вторую сторону несколько секунд. Готовые блины складывайте стопкой и накрывайте крышкой, чтобы они оставались мягкими. Секрет идеальных дырочек — кипяток, хорошо раскаленная сковорода и совсем немного масла. Из этого количества получается около 15 тонких, нежных блинчиков — обязательно попробуйте.

