Отстоять, прокипятить, фильтровать? Какую воду любят орхидеи на самом деле

Орхидеи крайне чувствительны к качеству воды — от этого зависит их рост, цветение и здоровье корней. Рассказываем, какую воду любят орхидеи на самом деле и нужно ли ее отстоять, прокипятить или фильтровать.

Идеальный вариант — мягкая вода комнатной температуры (20–23 °C) с низким содержанием солей. Лучше всего использовать дождевую, талую или фильтрованную воду, в крайнем случае — отстоянную не менее суток водопроводную.

Жесткая вода приводит к засолению субстрата, появлению белого налета на корнях и листьях, что вредит растению. Кислотность должна быть слабокислой (pH 5,5–6,5) — проверить можно лакмусовой бумагой.

Температура воды критически важна — холодная вызывает стресс и загнивание корней. Перед поливом воду можно немного подогреть, чтобы она была чуть теплее комнатной.

Если использовать правильную воду, орхидея будет радовать пышным цветением 2–3 раза в год, а корни останутся здоровыми и зелеными. Помните — лучше недолить, чем перелить.

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