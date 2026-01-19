Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы В Кунгуре осудят обвиняемого в отравлении 87 человек предпринимателя

В Кунгуре ожидается суд над местным предпринимателем, которого обвиняют в отравлении 87 человек, передает СК РФ. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина проходит по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

По версии следствия, подсудимый владеет кафе, где готовили и продавали шаурму с грубыми нарушениями санитарных норм. В антисанитарных условиях 29 и 30 января 2025 года произошло массовое заражение. Врачебная помощь понадобилась 87 пострадавшим, среди которых были и несовершеннолетние. У них диагностировали сальмонеллез и сопутствующие заболевания. Имущество обвиняемого было арестовано на сумму более 800 тыс. рублей.

Ранее одна из потерпевших сообщила, что причиной массового отравления в Республике Бурятия стала готовая еда, приобретенная в торговой сети «Николаевский». По ее словам, виновниками стали шаурма, блюдо японской кухни онигири и десерт тирамису. Женщина пояснила, что после употребления пирожного ей стало плохо, однако она отказалась от госпитализации.