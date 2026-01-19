Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:59

Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы

В Кунгуре осудят обвиняемого в отравлении 87 человек предпринимателя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кунгуре ожидается суд над местным предпринимателем, которого обвиняют в отравлении 87 человек, передает СК РФ. Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина проходит по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей.

По версии следствия, подсудимый владеет кафе, где готовили и продавали шаурму с грубыми нарушениями санитарных норм. В антисанитарных условиях 29 и 30 января 2025 года произошло массовое заражение. Врачебная помощь понадобилась 87 пострадавшим, среди которых были и несовершеннолетние. У них диагностировали сальмонеллез и сопутствующие заболевания. Имущество обвиняемого было арестовано на сумму более 800 тыс. рублей.

Ранее одна из потерпевших сообщила, что причиной массового отравления в Республике Бурятия стала готовая еда, приобретенная в торговой сети «Николаевский». По ее словам, виновниками стали шаурма, блюдо японской кухни онигири и десерт тирамису. Женщина пояснила, что после употребления пирожного ей стало плохо, однако она отказалась от госпитализации.

Читайте также
Два человека скончались из-за отравления угарным газом в Пензенской области
Регионы
Два человека скончались из-за отравления угарным газом в Пензенской области
Кофемашина стала убийцей: злодей на протяжении года отравлял близких
Криминал
Кофемашина стала убийцей: злодей на протяжении года отравлял близких
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
Общество
Завтрак в духе жаркой Мексики — готовим пикантные буррито вместо шаурмы: идеально для морозного утра
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
Регионы
В Северной Осетии закрыли заведение после продажи шаурмы с проволокой
Меган Маркл нарекли Сассекской Сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
Европа
Меган Маркл нарекли Сассекской Сальмонеллой из-за грубой ошибки на кухне
отравления
шаурма
сальмонелла
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле рассказали о контактах Путина с новыми властями Венесуэлы
В Госдуме предложили уравнять льготы многодетным и ветеранами труда
В Кремле рассказали о традиционном купании Путина в крещенскую ночь
Путин получил приглашение в «Совет мира» по Газе
Секретную базу британской разведки обокрали на 400 тыс. фунтов стерлингов
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.