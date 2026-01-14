Огурцы-убийцы найдены в сухпайках крупнейшего в РФ поставщика бортпитания Mash: огурцы с токсинами обнаружены в сухпайках российской компании бортпитания

Огурцы с токсинами обнаружены в сухпайках ведущей российской компании по производству питания для пассажиров самолетов, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в овощах превышение нитратов, что может привести к отравлению, а в некоторых случаях — к смерти от гипоксии.

Норма содержания нитратов, которая составляет 400 мг/кг, в этих огурцах превышена более чем на 250 единиц. Также выяснилось, что маркировка на огурцах поддельная. Представители фирмы ООО «ТТК», под чьим именем скрывались зеленые плоды, заявили, что это не их продукция.

По результатам проверки выяснилось, что огурцы поставляла компания ООО «Джифрут», которая существует на рынке с 2022 года. Представитель ООО «ТТК» Александр Зорин назвал действия «Джифрута» незаконными, так как компания не заключала с ним договоров, и теперь он намерен подать в суд за подделку документов.

