14 января 2026 в 10:49

Огурцы-убийцы найдены в сухпайках крупнейшего в РФ поставщика бортпитания

Mash: огурцы с токсинами обнаружены в сухпайках российской компании бортпитания

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Огурцы с токсинами обнаружены в сухпайках ведущей российской компании по производству питания для пассажиров самолетов, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в овощах превышение нитратов, что может привести к отравлению, а в некоторых случаях — к смерти от гипоксии.

Норма содержания нитратов, которая составляет 400 мг/кг, в этих огурцах превышена более чем на 250 единиц. Также выяснилось, что маркировка на огурцах поддельная. Представители фирмы ООО «ТТК», под чьим именем скрывались зеленые плоды, заявили, что это не их продукция.

По результатам проверки выяснилось, что огурцы поставляла компания ООО «Джифрут», которая существует на рынке с 2022 года. Представитель ООО «ТТК» Александр Зорин назвал действия «Джифрута» незаконными, так как компания не заключала с ним договоров, и теперь он намерен подать в суд за подделку документов.

Ранее россиянка купила шоколадные конфеты с личинками в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере Москвы. Женщина обнаружила необычный «сюрприз» только дома, когда решила попить чаю.

