Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 20:28

Никакой фитофторы и гнили: посыпьте это в теплице весной — и помидоры с огурцами не будут болеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы защитить будущий урожай томатов и огурцов от болезней, необходимо провести весеннюю обработку почвы в теплице еще до высадки рассады. Тогда не будет никакой фитофторы и гнили!

Самое эффективное и доступное средство — древесная зола. Рассыпьте ее тонким слоем по поверхности грунта (200–300 г на квадратный метр) и слегка заделайте граблями. Зола не только обеззараживает почву, подавляя возбудителей грибковых заболеваний, но и обогащает ее калием и фосфором, так необходимыми для будущих плодов.

Другой отличный вариант — пролить грунт горячим раствором марганцовки (ярко-розового цвета) за пару недель до посадки. Это уничтожит споры фитофторы и других патогенов.

Для профилактики мучнистой росы и корневых гнилей можно использовать биопрепараты, рассыпая их по влажной почве. А внесение доломитовой муки раскислит грунт и создаст неблагоприятную среду для развития многих болезней. Посыпьте эти добавки для почвы в теплице весной — и помидоры с огурцами не будут болеть.

Ранее был назван цветок для балконов и клумб — из семян вырастает в пышный куст.

Проверено редакцией
Читайте также
Приметы 16 марта — Евтропиев день: что сделать ради хорошего урожая?
Семья и жизнь
Приметы 16 марта — Евтропиев день: что сделать ради хорошего урожая?
Заменила торф на минераловатные пробки — забыла о черной ножке: рассада из семян прет только так
Общество
Заменила торф на минераловатные пробки — забыла о черной ножке: рассада из семян прет только так
Всходят через 45 дней — три лучших сорта огурцов для открытого грунта: не болеют и дают урожай в любое лето
Общество
Всходят через 45 дней — три лучших сорта огурцов для открытого грунта: не болеют и дают урожай в любое лето
Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками
Общество
Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками
Кидаю на сковороду фасоль, помидор и яйца: простой рецепт хоть на завтрак, хоть на ужин за 5 минут
Общество
Кидаю на сковороду фасоль, помидор и яйца: простой рецепт хоть на завтрак, хоть на ужин за 5 минут
урожай
огурцы
помидоры
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иране раскрыли цель ударов США по Тегерану
Герасимов сообщил об освобождении населенного пункта в Запорожье
«Сгорел» в тюрьме: актер-педофил умер за решеткой после обвинения
Захарова раскрыла шаги России после атаки на газовоз «Арктик Метагаз»
Суд помиловал Лерчек из-за заболевания раком? Что известно, освобождение
Известный актер пропал перед спектаклем в Москве
Еврокомиссар жестко ответил на вопрос Словакии и Венгрии о нефти из России
Названо число населенных пунктов, освобожденных за две недели
Обломки ракет упали у храма Гроба Господня в Иерусалиме
Аэропорт европейского города полностью закроется 18 марта
«Отточенное мастерство и сила воли»: Путин обратился к чемпиону Бугаеву
Трамп рассказал, что нового разбомбили США в Иране
Фон дер Ляйен впервые признала проблемы в экономике ЕС из-за Ирана
Макрон ищет подходы к России, тайны Хаменеи, Пугачева на Кипре: что дальше
«Давно знал»: Трамп указал, что на некоторых союзников нельзя полагаться
Беспилотник сорвал поставки нефти из ОАЭ
В Иране указали на главную ошибку США в плане убийства Хаменеи
В НАТО захотели усилить оборону одной страны
«Я расплакался»: Монсон о гимне России на Паралимпиаде в Италии
Трамп довел Евросоюз до нервного срыва из-за ситуации с Ормузским проливом
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.