Никакой фитофторы и гнили: посыпьте это в теплице весной — и помидоры с огурцами не будут болеть

Чтобы защитить будущий урожай томатов и огурцов от болезней, необходимо провести весеннюю обработку почвы в теплице еще до высадки рассады. Тогда не будет никакой фитофторы и гнили!

Самое эффективное и доступное средство — древесная зола. Рассыпьте ее тонким слоем по поверхности грунта (200–300 г на квадратный метр) и слегка заделайте граблями. Зола не только обеззараживает почву, подавляя возбудителей грибковых заболеваний, но и обогащает ее калием и фосфором, так необходимыми для будущих плодов.

Другой отличный вариант — пролить грунт горячим раствором марганцовки (ярко-розового цвета) за пару недель до посадки. Это уничтожит споры фитофторы и других патогенов.

Для профилактики мучнистой росы и корневых гнилей можно использовать биопрепараты, рассыпая их по влажной почве. А внесение доломитовой муки раскислит грунт и создаст неблагоприятную среду для развития многих болезней. Посыпьте эти добавки для почвы в теплице весной — и помидоры с огурцами не будут болеть.

Ранее был назван цветок для балконов и клумб — из семян вырастает в пышный куст.