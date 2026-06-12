Огурцы вырастают крепкими и хрустящими: народные приметы помогают не промахнуться

Опытные дачники уверены: огурцы любят не только уход, но и правильное время посадки. Раньше люди внимательно наблюдали за природой и по цветению деревьев понимали, когда земля уже достаточно прогрелась для нежной культуры.

Главный знак — цветение рябины, калины и шиповника. После этого можно смело высаживать огурцы. А для посева в открытый грунт многие ждут, когда отцветут яблони и начнут осыпаться лепестки черемухи. Финальной подсказкой считались цветущие одуванчики и акация.

Особое значение придавали и народным датам. Огурцы часто сажали 19 мая, на Иова Горошника, а также 22 и 28 мая. Хорошими днями считались 27 мая и начало июня. Говорили, что огурцы, посаженные на Леонтия Огуречника, особенно хороши для засолки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что при посадке в теплую землю всходы появляются намного быстрее. Она также советует не торопиться с ранним посевом и обязательно укрывать молодые растения при ночных похолоданиях.

Ранее сообщалось, что фитофтора быстро губит томаты и часто дачники замечают проблему слишком поздно. Пятна и порча плодов могут за несколько дней уничтожить урожай.