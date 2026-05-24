Томаты без фитофторы легко: настой хвоща спасает урожай без лишней химии в деле

Фитофтора быстро губит томаты, и часто дачники замечают проблему слишком поздно. Пятна и порча плодов могут за несколько дней уничтожить урожай.

Ирина Сушилова советует использовать настой полевого хвоща вместо химии. Он работает как профилактика грибка без вреда для почвы.

100 г хвоща кипятят в литре воды 30 минут, затем разбавляют пятью литрами. Томаты опрыскивают раз в две недели.

Раствор создает защитную пленку, мешает развитию спор и укрепляет растения. Особенно важно проводить обработки в сырую погоду.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что растения стали крепче. Она советует проводить обработку после дождя. Повторять обработку стоит регулярно.

