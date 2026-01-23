В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби ТАСС: на переговорах в Абу-Даби по Украине фигурируют темы буферных зон

Среди тем трехсторонних переговоров в Абу-Даби значатся буферные зоны и механизмы контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В консультациях принимают участие делегации России, США и Украины.

Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи, — уточнил собеседник агентства.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

До этого появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.