Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 20:55

В России раскрыли темы трехсторонних переговоров в Абу-Даби

ТАСС: на переговорах в Абу-Даби по Украине фигурируют темы буферных зон

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Среди тем трехсторонних переговоров в Абу-Даби значатся буферные зоны и механизмы контроля, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. В консультациях принимают участие делегации России, США и Украины.

Да, эти аспекты: буферные зоны, различные механизмы контроля, безусловно, наряду с другими важными темами, являются предметами встречи, — уточнил собеседник агентства.

Ранее о начале трехсторонних переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ сообщал Sky News. При этом оставалось неизвестно, находятся ли в одном помещении представители Москвы и Киева. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россию на переговорах представляют исключительно военные.

До этого появилась информация, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби Россия использует «анкориджскую формулу». Она была согласована президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в августе 2025 года. Данный план рассматривается как основной сценарий мирного урегулирования, направленный на фиксацию итогов конфликта.

Абу-Даби
Украина
США
Россия
