23 января 2026 в 20:28

Спасатели обнаружили в частном доме сгоревших заживо троих человек

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

В Тверской области сотрудники МЧС приехали на вызов и обнаружили в сгоревшем доме тела троих человек, сообщает СУ СК России по региону. В пресс-службе ведомства уточнили, что точную причину смерти удастся установить после проведения экспертизы.

Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в доме, расположенном в населенном пункте Мирный. Для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Иркутске тренер Андрей Александрович спас семилетнего ребенка из охваченного огнем автомобиля на парковке у спорткомплекса. Заметив дым из-под капота, мужчина мгновенно бросился на помощь, однако заклинившие из-за пожара двери не поддавались. Разбить стекло ногами не удалось, поэтому тренер позвал на помощь прохожих, а затем ударил молотком, чтобы попасть в салон.

До этого в ночь на 23 января в деревне Боярке под Екатеринбургом произошел пожар в конюшне «Добрая лошадь». В результате возгорания погибли 15 лошадей. Огонь охватил площадь около 500 квадратных метров.

