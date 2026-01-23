Спасатели обнаружили в частном доме сгоревших заживо троих человек Три человека погибли при пожаре в частном доме в Тверской области

В Тверской области сотрудники МЧС приехали на вызов и обнаружили в сгоревшем доме тела троих человек, сообщает СУ СК России по региону. В пресс-службе ведомства уточнили, что точную причину смерти удастся установить после проведения экспертизы.

Организовано проведение доследственной проверки по факту гибели трех человек, тела которых обнаружены сотрудниками МЧС России при тушении пожара в доме, расположенном в населенном пункте Мирный. Для определения причин смерти, а также очага и причин возгорания в ближайшее время будут назначены соответствующие экспертные исследования, — рассказали в пресс-службе.

