23 января 2026 в 20:43

Умер легенда спецназа «Альфа»

Ветеран первого состава группы «Альфа» Берлев умер на 86-м году жизни

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Умер ветеран первого состава спецназа «Альфа» Николай Берлев, сообщает группа «Жизнь и честь» в соцсети «ВКонтакте». Он участвовал в штурме дворца генсека НДПА Хафизуллы Амина в Афганистане и обмене генсека Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана на диссидента Владимира Буковского. Берлеву было 85 лет.

Уходят легенды. Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава Группы «А» КГБ СССР Николай Васильевич Берлев. <…> Являлся одним из зачинателей движения по поиску и перезахоронению павших в годы Великой Отечественной войны на среднем Дону советских воинов. Вечная память герою спецназа антитеррора. И слава!сказано в сообщении.

Среди офицеров «Альфы» ветеран был известен как «дед Берлев». Также военнослужащий участвовал в торжественном выносе тела советского вождя Иосифа Сталина из Мавзолея и последующем перезахоронении. Берлев ушел на пенсию в 1985 году. После службы он руководил охранной фирмой.

Ранее в возрасте 81 года ушел из жизни бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии по футболу Томми Райт. Он родился в 1944 году в Ливерпуле. Райт являлся одним из ключевых игроков «Эвертона», за который выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. В 1970 году спортсмен принимал участие в чемпионате мира в Мексике.

