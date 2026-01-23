Умер легенда спецназа «Альфа»

Умер ветеран первого состава спецназа «Альфа» Николай Берлев, сообщает группа «Жизнь и честь» в соцсети «ВКонтакте». Он участвовал в штурме дворца генсека НДПА Хафизуллы Амина в Афганистане и обмене генсека Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана на диссидента Владимира Буковского. Берлеву было 85 лет.

Уходят легенды. Скончался герой штурма дворца Тадж-Бек, ветеран Кремлевского полка и первого состава Группы «А» КГБ СССР Николай Васильевич Берлев. <…> Являлся одним из зачинателей движения по поиску и перезахоронению павших в годы Великой Отечественной войны на среднем Дону советских воинов. Вечная память герою спецназа антитеррора. И слава! — сказано в сообщении.

Среди офицеров «Альфы» ветеран был известен как «дед Берлев». Также военнослужащий участвовал в торжественном выносе тела советского вождя Иосифа Сталина из Мавзолея и последующем перезахоронении. Берлев ушел на пенсию в 1985 году. После службы он руководил охранной фирмой.

