Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 13:27

«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии

Умер бронзовый призер ЧЕ по футболу и экс-защитник сборной Англии Томми Райт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В возрасте 81 года ушел из жизни бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии по футболу Томми Райт, говорится на официальной странице национальной команды в соцсети X. Спортсмен завершил карьеру в 1974 году из-за серьезной травмы.

Мы с прискорбием узнали о кончине Томми Райта, который провел 11 матчей за сборную Англии. В это трудное время наши мысли с его близкими, — сказано в публикации.

Райт родился в 1944 году в Ливерпуле. Он является одним из ключевых игроков «Эвертона», за который выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. За клуб Райт провел 373 официальных матча. Вместе с «Эвертоном» он стал чемпионом Англии. В 1970 году спортсмен принимал участие в чемпионате мира в Мексике.

Ранее умерла музыкальный эксперт, продюсер, педагог по вокалу и редактор шоу «Голос» Инна Радаева. Ей было 57 лет. Причины смерти не раскрываются. Радаева появилась на свет в Минске 9 августа 1968 года. Она работала консультантом и редактором на программах «Голос», «Голос.Дети», «Битва талантов» и фестивале «Новая волна».

смерти
похороны
футболисты
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
появились кадры катафалка с гробом основателя модного дома Valentino
Кинолог объяснил, в чем опасность избалованной собаки
Пропавшего в Красноярске подростка нашли
Тренер спас ребенка из горящей машины
Названа причина постоянного синяка на руке Трампа
Экономист предположил, как изменятся цены на авиабилеты в феврале 2026 года
Трамвай сошел с рельсов в одном из районов Москвы
Мирные жители пострадали из-за новой атаки ВСУ на российский регион
Режиссер Бронзит оценил свои шансы на получение «Оскара»
Раскрыто, какие территории рискует потерять Украина уже в ближайшее время
Рождаемость в России бьет рекорды падения
«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии
В Нью-Йорке забили тревогу из-за надвигающегося снежного шторма
Маму «тяжелобольного мальчика» заподозрили в фальсификации диагноза сына
Итоги переговоров: о чем говорили Путин с Уиткоффом, что будет в Абу-Даби
Аферисты начали внедрять новую схему обмана под видом работников аэропортов
Приставы «выбили» алименты у должника в виде криптовалюты
Диверсанты в Крыму, удар по газопроводу, 40 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 23 января
Стало известно, кого назначили и.о. ректора Школы-студии МХАТ
Защита оспорит арест владельца ТЦ после обрушения с погибшим
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.