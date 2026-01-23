«Наши мысли с его близкими»: умер экс-защитник сборной Англии Умер бронзовый призер ЧЕ по футболу и экс-защитник сборной Англии Томми Райт

В возрасте 81 года ушел из жизни бронзовый призер чемпионата Европы 1968 года в составе сборной Англии по футболу Томми Райт, говорится на официальной странице национальной команды в соцсети X. Спортсмен завершил карьеру в 1974 году из-за серьезной травмы.

Мы с прискорбием узнали о кончине Томми Райта, который провел 11 матчей за сборную Англии. В это трудное время наши мысли с его близкими, — сказано в публикации.

Райт родился в 1944 году в Ливерпуле. Он является одним из ключевых игроков «Эвертона», за который выступал на протяжении всей профессиональной карьеры. За клуб Райт провел 373 официальных матча. Вместе с «Эвертоном» он стал чемпионом Англии. В 1970 году спортсмен принимал участие в чемпионате мира в Мексике.

