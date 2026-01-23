Поставщик оружия Украине стал самым богатым бизнесменом в отрасли Глава поставляющей оружие Украине чешской CSG стал богатейшим в оборонной сфере

Владелец чешского оборонного холдинга Czechoslovak Group (CSG) Михал Стрнад стал самым богатым предпринимателем в этой сфере, сообщает Bloomberg. По информации агентства, его состояние достигло $37 млрд (2,7 трлн рублей), что эквивалентно примерно 10% всей экономики Чехии.

В сообщении говорится, что резкий рост капитала произошел после того, как компания и ее владелец привлекли €3,3 млрд (293 млрд рублей) в результате выхода на биржу. Холдинг является одним из ключевых поставщиков боеприпасов и бронетехники для Украины. Теперь 33-летний Стрнад занимает третье место в глобальном рейтинге самых богатых людей мира моложе 40 лет по версии Bloomberg Billionaires Index.

Ранее стало известно, что в 2026 году Великобритания намерена запустить в Киеве бизнес-центр, призванный упростить и ускорить поставки оборонной продукции на Украину. Центр будет оказывать поддержку британским малым и средним компаниям, для которых работа в стране затруднена из-за ограничений на поездки, повышенных требований к безопасности и страхованию.