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04 августа 2025 в 23:19

Внучка Ельцина Юмашева опубликовала романтическое фото с сыном Березовского

Внучка Ельцина Юмашева опубликовала романтическое фото с сыном Березовского

Мария Юмашева Мария Юмашева Фото: Социальные сети

Внучка первого президента России Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) новые фотографии. На снимках она запечатлена со своим партнером, Глебом Березовским, младшим сыном известного предпринимателя Бориса Березовского. Пара в данный момент отдыхает во Франции.

Среди опубликованных кадров особое внимание привлекает совместное фото влюбленных. Юмашева и Березовский обнимаются на фоне живописного заката, создавая романтический образ.

Помимо этого, внучка Ельцина поделилась с подписчиками тремя собственными селфи. На двух из них она позирует в солнцезащитных очках, вероятно, наслаждаясь французским солнцем. Третье селфи, судя по описанию, также сделано в рамках этого отдыха. Кроме того, в ленте появился снимок, где главным героем выступил сам Глеб Березовский. Он запечатлен во время отдыха у бассейна в плавках и бейсболке.

Ранее Мария Юмашева показала в социальных сетях фото с татуировкой. Девушка набила так называемый Остров миллионеров. Речь идет о заморском сообществе Сен-Бартелеми в Карибском море.

Борис Ельцин
Борис Березовский
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