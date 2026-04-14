Один раз купила тесто фило: теперь эти ленивые слойки готовлю постоянно — творожные с ягодами

Купила тесто фило на пробу, а в итоге теперь эти ленивые слойки готовлю почти постоянно. Минимум усилий — а на выходе хрустящая выпечка с нежной начинкой, которая выглядит как из кофейни.

Секрет в самом тесте: оно тонкое, быстро запекается и даёт тот самый слоистый эффект без долгой возни.

Ингредиенты: тесто фило — 4–6 листов, сливочное масло — 50 г, творог — 200 г, любая замороженная ягода — 150 г, сахар или сахарная пудра — 2–3 ст. л., миндальные лепестки — 20 г, мёд — 2 ст. л.

Берём лист теста фило и хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом. В центр выкладываем творог, заранее смешанный с сахаром, добавляем ягоды прямо из морозилки.

Затем аккуратно собираем края теста к центру, формируя «мешочек». Сверху поливаем мёдом и посыпаем миндальными лепестками.

Отправляем в духовку при 180 градусах примерно на 20–25 минут.

