14 апреля 2026 в 11:11

Один раз купила тесто фило: теперь эти ленивые слойки готовлю постоянно — творожные с ягодами

Фото: D-NEWS.ru
Купила тесто фило на пробу, а в итоге теперь эти ленивые слойки готовлю почти постоянно. Минимум усилий — а на выходе хрустящая выпечка с нежной начинкой, которая выглядит как из кофейни.

Секрет в самом тесте: оно тонкое, быстро запекается и даёт тот самый слоистый эффект без долгой возни.

Ингредиенты: тесто фило — 4–6 листов, сливочное масло — 50 г, творог — 200 г, любая замороженная ягода — 150 г, сахар или сахарная пудра — 2–3 ст. л., миндальные лепестки — 20 г, мёд — 2 ст. л.

Берём лист теста фило и хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом. В центр выкладываем творог, заранее смешанный с сахаром, добавляем ягоды прямо из морозилки.

Затем аккуратно собираем края теста к центру, формируя «мешочек». Сверху поливаем мёдом и посыпаем миндальными лепестками.

Отправляем в духовку при 180 градусах примерно на 20–25 минут.

Ранее мы делились рецептом котлет в кляре. Сочные, с хрустящей корочкой и необычные.

Проверено редакцией
Вместо омлета разбиваю яйцо на лаваш и жарю: завтрак, для которого не нужно уметь готовить
Общество
Теперь готовлю не обычный куриный суп, а авголемоно: вкусная версия с рисом и яйцом. Легкий, но насыщенный
Общество
Натираю на терке — и на огонь. Пицца в булочках — нежная, хрустящая и ароматная
Общество
Тарталетки — прошлый век. Слойки с яичным салатом и маринованными огурцами — сочнее, нежнее и в сто раз быстрее
Общество
Стакан кефира и пачка масла: домашние квадратики-слойки на кефире с хрустящей крошкой
Общество
слойки
выпечка
тесто
творог
Ольга Шмырева
В Москве задержали косметолога, на приеме у которой умерла пациентка
Раскрыты детали нападения на школу в Турции
Врач назвал опасные последствия кошачьих царапин
ФСБ помещала челябинским дропперам «потрошить» счета россиян
Мужчина с ружьем напал на букмекерскую контору
В Приморье умер второй пострадавший в ДТП с мотоциклистом полицейский
ВСУ ударили по складу гумпомощи и многоэтажке в Херсонской области
Раскрыто число освобожденных населенных пунктов в зоне СВО с начала года
Готовивший теракт в Москве украинец рассказал, как куратор подставил его
Россиянам назвали главный фактор развития ХОБЛ
На востоке Турции произошел захват школы
Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области
Масложиркомбинат вспыхнул как спичка в российском регионе
ВСУ впервые использовали один вид оружия при атаках на Ленобласть
В Госдуме назвали идеальную ставку по ипотеке для многодетных
Стало известно, смогут ли 15 кораблей США удерживать блокаду портов Ирана
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 апреля: последние новости, сводка сегодня
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
ФСБ задержала гражданина Молдавии за помощь СБУ
Мирные жители погибли при атаке ВСУ во время пасхального перемирия
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

