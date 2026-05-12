Нарезаю слоеное тесто, кладу ложку творога и персики — выпекаю 15 минут и подаю к чаю слойки

Нарезаю слоеное тесто, кладу ложку творога и персики — выпекаю 15 минут и подаю к чаю слойки

Слойки с творогом и персиками — это нежное, сочное и очень простое лакомство из готового слоеного теста.

Хрустящие корзиночки, мягкая творожная начинка и сладкие персики создают идеальное сочетание. Края теста сами красиво поднимаются при выпечке, поэтому сворачивать ничего не нужно.

Ингредиенты

Вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 250 г творога, 3-4 ст. л. сахара, 1 банка консервированных персиков (половинками), 1 яйцо для смазывания.

Как приготовить

Тесто слегка раскатайте, нарежьте на квадраты 8 х 8 см. Творог смешайте с сахаром, разомните вилкой. На каждый квадрат теста выложите ложку творожной массы. Сверху положите половинку персика срезом вниз. Смажьте взбитым яйцом края теста (не начинку!).

Выложите слойки на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный рулет, — проще шарлотки.