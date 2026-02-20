Зимняя Олимпиада — 2026
Дырочки — фишка этого рецепта: ажурные блинчики на молоке — получатся у каждого

Фото: D-NEWS.ru
Готовим ажурные блинчики на молоке. Дырочки — фишка этого рецепта. Секрет их образования кроется в правильном тесте и температуре сковороды. Теперь красивые блины получатся у каждого!

Для приготовления понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 1/2 ч. л. соды, 2 ст. л. растительного масла, 1 стакан кипятка.

Рецепт: в глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Добавьте половину молока и всю муку, тщательно размешайте венчиком до состояния густой однородной сметаны. Затем влейте оставшееся молоко и растительное масло, перемешайте. Теперь ключевой момент: в отдельной кружке разведите соду стаканом крутого кипятка и быстро, тонкой струйкой, вливайте эту гашеную соду в тесто, помешивая. Тесто станет очень жидким и воздушным. Дайте ему постоять 5–10 минут. Сковороду хорошо разогрейте до высокой температуры и слегка смажьте маслом. Выливайте тесто половником тонким слоем и жарьте на сильном огне до появления дырочек и золотистого края, затем переверните на 20–30 секунд. Первый блин может быть менее ажурным, пока сковорода не наберет идеальную температуру.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные блинчики в духовке: не жарить — вылить тесто на противень и запечь.

