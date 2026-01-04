Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 12:59

Массовая авария с погибшими под Ростовом-на-Дону обернулась уголовным делом

Уголовное дело возбуждено в Ростовской области после ДТП с четырьмя погибшими

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после массовой аварии с фурой в Аксайском районе Ростовской области, передает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Инициировано расследование.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), — сказано в сообщении.

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло 4 января на 1042-м километре автодороги М-4 «Дон». Водитель Mercedes-Benz в составе автопоезда врезался в движущуюся впереди Audi. После удара иномарка столкнулась со стоявшими на месте предыдущего ДТП автомобилями: Renault Logan и Lada Vesta.

Также в Богородицком районе Тульской области, около села Колодези, произошла авария с участием туристического автобуса. Транспортное средство следовало по маршруту Вологда — Себино. Всего в салоне на момент ДТП находился 31 пассажир. В результате происшествия никто не погиб.

Ростовская область
погибшие
уголовные дела
МВД
«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно
Общество

«Наполеон» больше не делаю. Готовлю Бостонский кремовый пирог — для тех, кто любит красиво и не приторно

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января
Россия

«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

