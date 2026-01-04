Атака США на Венесуэлу
04 января 2026 в 17:46

Предполагаемого виновника ДТП с четырьмя погибшими задержали

Под Ростовом задержан предполагаемый виновник массового ДТП с четырьмя погибшими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предполагаемого виновника массовой аварии в Ростовской области, где погибли четыре человека, задержали, передает пресс-служба ГУ МВД по региону. Трагический инцидент произошел в Аксайском районе.

Сообщаем, что водитель грузового Mercedes 1988 года рождения, предварительно, по вине которого произошло ДТП с четырьмя погибшими на трассе М-4 «Дон», задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что фура снесла несколько автомобилей на трассе М-4 «Дон» неподалеку от Ростова-на-Дону. Четверо погибли. Пресс-служба ГУ МВД России по региону уточнила, что на место аварии выехал начальник полиции Александр Речицкий.

Ранее на автомобильной трассе в Боровичском округе Новгородской области произошло смертельное ДТП. По информации пресс-службы регионального управления Госавтоинспекции, в результате столкновения двух легковых автомобилей один человек погиб, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Ростовская область
ДТП
задержания
погибшие
