Мизулина пообещала разобраться с закрытием детских лагерей

Глава Лиги безопасного интернета, член ОП РФ Екатерина Мизулина намерена обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину по поводу решения властей Саратова ограничить работу детских лагерей на Кумысной Поляне из-за угрозы опасности. В своем Telegram-канале она отметила, что жители не понимают, почему детские центры на юге России продолжают функционировать даже под обстрелами, а в области учреждения закрываются.

Мы направим обращение по этой ситуации к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, который представляет Саратов в парламенте. Жители региона ждут разъяснения от чиновников в связи с этим решением и уже собирают подписи под петицией, — написала глава ЛБИ.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал провести тщательное расследование прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане, который привел к затоплению села Мамедкала. Он добавил, что водохранилище находится в собственности у аффилированной с крупным дагестанским предприятием компании. По его словам, прорыв дамбы уже привел к жертвам, а затопление нанесло урон более чем 4,5 тыс. человек.