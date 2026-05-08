Заморила корову и истязала детей: мать-садистку посадили на пять лет

Заморила корову и истязала детей: мать-садистку посадили на пять лет

В Нижегородской области суд отправил многодетную мать в колонию на пять лет. Женщину обвиняли в издевательствах над собственными детьми. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного дела.

Сшивала раны обычными нитками

Гражданку Наталью Финогееву из поселка Дивеево в Нижегородской области приговорили к пяти годам колонии общего режима за истязания детей и неисполнение родительских обязанностей. Это на два года больше максимального срока по инкриминированным ей статьям.

«С 2015 по 2024 год мать четырех несовершеннолетних детей отстранилась от воспитания и содержания своих детей, не заботилась об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии, а также неоднократно в указанный период времени совершала их истязания путем нанесения им телесных повреждений, будучи недовольной поведением подростков в быту. После этого, не обращаясь в медицинские учреждения, она самостоятельно с использованием иголки и нити зашивала образовавшиеся в результате ее противоправных действий раны», — рассказали в прокуратуре.

В пользу каждого из четверых детей с нее также взыскали компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Фото: t.me/nizhnyproc*

Заступались единомышленники

Еще в 2015 году осужденную пытались лишить родительских прав, но тогда за нее заступились волонтеры и религиозная общественность. Соседи Финогеевой, напротив, сетовали на состояние несовершеннолетних.

Дети не ходили в школу и постоянно находились дома. По словам односельчан, два мальчика и девочка у Натальи «совсем дикари». Некоторые даже не могут назвать свои имена.

Также известно, что женщина не могла официально устроиться на работу, поскольку у нее не было паспорта. Предполагается, что все это время семья жила на помощь от благодетелей. Кроме того, у Натальи есть трое детей, достигших совершеннолетия.

Дома сгорели

С бывшим супругом Наталья жила церковным браком. Требовать от него алиментов она не могла из-за принципиальной позиции по отсутствию документов. Помогали женщине и церковные прихожане. Первым местом жительства Натальи и ее детей стало небольшое село Большое Череватово. Но в итоге дом, в который заселилась семья, сгорел.

Такая же участь постигла следующий дом, куда переехали мать и четверо детей. Периодически мать просила о помощи у местных жителей и прихожан.

Местная жительница рассказала журналистам, что муж ее знакомой — обеспеченный бизнесмен — жертвует Наталье немалые деньги. Он обеспечил семью жильем, купил детям телефоны. Кроме того, многодетная мать принимала помощь и от батюшки из города Ардатова, и от местной секты, а потом вновь переехала, оставив после себя огромные долги за свет и заморенную голодом корову, утверждают односельчане.

Читайте также:

ДНК выдала маньяка спустя 15 лет: внучку изнасиловали на глазах у бабушки

Изнасиловал и спрятал тело в навозе: народ потребовал казни для педофила

Эксгибиционист с улицы Школьной: мигрант стращал детвору срамотой

«Не знаю, что со мной произошло»: пенсионер шлепнул сотрудницу ПВЗ по попе

Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет

«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу