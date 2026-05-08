В ГД отреагировали на слова Рубио о выходе США из переговоров по Украине Депутат Новиков усомнился, что США всерьез хотят выйти из переговоров по Украине

Слова госсекретаря США Марко Рубио о выходе страны из переговоров по Украине вызывают сомнения, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, подобные заявления уже неоднократно звучали от официальных представителей Штатов.

Официальные лица Соединенных Штатов уже множество раз говорили, что они выйдут из переговорного процесса по Украине. Причем чаще всего эти заявления звучали либо на брифингах перед прессой, либо в разного рода коммуникациях и полемике, нередко в заочной полемике с Европой. И господин [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru), и его команда регулярно взбадривали европейцев на эту тему, считая почему-то, что это должно их напугать, — пояснил Новиков.

Он подчеркнул, что тема украинского конфликта на данный момент снова стала ключевой в глобальной политике. По мнению депутата, это произошло из-за угроз Киева атаковать Москву в День Победы и заявлений России о готовности ответить на такие действия. Парламентарий подчеркнул, что раньше новости об Украине отходили на второй план на фоне событий вокруг Ирана.

Поскольку тема [украинского кризиса] вновь стала привлекать больше внимания, то и возник вопрос: а что же Штаты? Какова будет их политика, какова будет их роль в конфликте? И, видимо, в этой связи Рубио и посчитал нужным дать некий импульс и продемонстрировать, что этот вопрос не забыт Госдепартаментом США и в целом нынешней американской администрацией. Чего-то другого ждать в этом заявлении, на мой взгляд, не приходится, — резюмировал Новиков.

Ранее Рубио заявил, что процесс урегулирования военного конфликта на Украине застопорился. По его словам, США стремились выступить в роли посредника в этом вопросе.