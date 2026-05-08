08 мая 2026 в 16:57

Минтранс сообщил о частичном возобновлении полетов на юг России

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Выполнение рейсов из/в аэропорты юга России частично возобновлено, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. Как отметили в ведомстве, авиакомпании начали поэтапно возвращаться к работе на южных направлениях.

Сейчас рейсы на юге России выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 16:00 мск в южном направлении вылетели рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном направлении вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.

В сообщении уточняется, что перевозки будут осуществляться согласно первоначальному расписанию, но с учетом временных ограничений, действующих в ряде аэропортов. Все рекомендации, выданные Минтрансом аэропортам и авиакомпаниям, остаются в силе.

Ранее стало известно, что авиакомпании в координации с Минтрансом России готовят обновленные планы полетов на юг страны на текущие сутки. Извещение ведомства о невозможности полетов на юг было отменено 8 мая в 15:00 по московскому времени.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

