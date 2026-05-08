08 мая 2026 в 17:10

Депутат оценил идею дополнительных выплат учителям за работу на экзаменах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев поддержал идею ввести дополнительные выплаты учителям за работу на экзаменах. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что инициатива Министерства просвещения РФ очень важна, так как педагоги несут колоссальную нагрузку в период ЕГЭ и ОГЭ.

Инициатива Минпросвещения по поддержке учителей очень важна. Педагоги несут колоссальную нагрузку по обучению и воспитанию детей, а экзамены — особенный стресс для всех участников процесса. Доплата за работу на ЕГЭ и ОГЭ полезна. Учителя также принимают участие в проведении «пробников» экзаменов. Это дополнительная нагрузка, которая не входит в основные профессиональные обязанности. Она может быть выполнена только после получения письменного согласия педагога и обсуждения условий сторонами. Поддерживаю рекомендацию Минпросвещения установить учителям доплаты. Знаю о том, как сложен труд педагога, не понаслышке. В моей семье несколько учителей, — высказался Толмачев.

Он добавил, что «Единая Россия» также работает над улучшением условий работы педагогов. По словам депутата, внутри партии готовится законопроект о профилактике буллинга, который поможет отрегулировать баланс взаимоотношений всех участников образовательного процесса.

Ранее Минпросвещения, Рособрнадзор и профсоюз работников образования подготовили рекомендации по оплате труда педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Регионам рекомендовано самостоятельно устанавливать размеры компенсаций и порядок выплат за такую работу.

