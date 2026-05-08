Депутат оценил идею дополнительных выплат учителям за работу на экзаменах Депутат Толмачев поддержал идею выплаты учителям за работу на экзаменах

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев поддержал идею ввести дополнительные выплаты учителям за работу на экзаменах. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что инициатива Министерства просвещения РФ очень важна, так как педагоги несут колоссальную нагрузку в период ЕГЭ и ОГЭ.

Инициатива Минпросвещения по поддержке учителей очень важна. Педагоги несут колоссальную нагрузку по обучению и воспитанию детей, а экзамены — особенный стресс для всех участников процесса. Доплата за работу на ЕГЭ и ОГЭ полезна. Учителя также принимают участие в проведении «пробников» экзаменов. Это дополнительная нагрузка, которая не входит в основные профессиональные обязанности. Она может быть выполнена только после получения письменного согласия педагога и обсуждения условий сторонами. Поддерживаю рекомендацию Минпросвещения установить учителям доплаты. Знаю о том, как сложен труд педагога, не понаслышке. В моей семье несколько учителей, — высказался Толмачев.

Он добавил, что «Единая Россия» также работает над улучшением условий работы педагогов. По словам депутата, внутри партии готовится законопроект о профилактике буллинга, который поможет отрегулировать баланс взаимоотношений всех участников образовательного процесса.

Ранее Минпросвещения, Рособрнадзор и профсоюз работников образования подготовили рекомендации по оплате труда педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ и ОГЭ. Регионам рекомендовано самостоятельно устанавливать размеры компенсаций и порядок выплат за такую работу.