«В пределах разумного»: Бортников поставил на место спецслужбы Украины

Россия может привести в чувство спецслужбы Украины «в пределах разумного», заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину директор ФСБ Александр Бортников. по его словам, Киев постоянно провоцирует Москву на определенные действия.

Конечно, можем, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, на какие-то действия, — сказал Бортников.

Ранее Бортников подчеркивал, что украинские спецслужбы не действуют самостоятельно, а под влиянием «кукловодов», в том числе в лице Великобритании. Отвечая на вопрос, может ли Россия, привести в чувства Запад, оторвавшегося от реальности, отметил, что «в пределах разумного» это возможно. Москва в теме конфронтации «око за око» использует «специфические» методы, добавил руководитель службы.

Между тем президент России Владимир Путин заявлял, что российские прокуроры должны усилить борьбу с экстремизмом и терроризмом. В ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры он акцентировал внимание на особой ответственности ведомства в сфере защиты государственной безопасности.