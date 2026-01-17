Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 11:54

ФСБ предупредила теракты в двух российских регионах

ФСБ предотвратила теракты в Хабаровском крае и КБР

ФСБ ФСБ Фото: Shutterstock/FOTODOM
ФСБ России смогла предотвратить теракты против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства. По информации правоохранителей, радикалы готовили взрывные и зажигательные устройства по инструкциям из мессенджеров.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации предотвращена подготовка террористических актов в отношении представителей органов государственной власти Хабаровского края и сотрудников правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики, — уточнили в ведомстве.

Ранее в Севастополе задержали молодого человека, который пытался совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры — железнодорожной станции и электроподстанции. По информации УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю, 19-летний россиянин действовал по указанию телефонных мошенников.

Тем временем появилась информация, что украинские спецслужбы втянули четырех подростков из Москвы и Чувашии в диверсии, завербовав их через сайты и чаты для знакомств. Злоумышленники представлялись им девушками, желавшими познакомиться.

ФСБ
диверсии
Кабардино-Балкария
Хабаровский край
