17 января 2026 в 10:22

МЧС отправило «летающий госпиталь» в Грозный

Flightradar24: Ан-148-100ЕМ прилетел в Грозный и вернулся обратно в Москву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Грозный прилетел самолет МЧС России, который используется в качестве аэромобильного госпиталя, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. В тот же день борт Ан-148-100ЕМ вылетел обратно в Москву.

Согласно данным сервиса, он приземлился в аэропорту Внуково в 01:10. Другие подробности на данный момент не раскрываются.

Первый аэромобильный госпиталь появился в России в 2013 году. Такие самолеты оснащаются реанимационным и диагностическим оборудованием, чтобы оказывать помощь прямо во время полета.

Ранее самолет авиакомпании Utair, совершавший рейс из Дубая в Москву, совершил посадку в аэропорту Аль-Мактум. Лайнер подал сигнал бедствия. Boeing 767 в течение часа сжигал топливо, совершив более 10 кругов над районом Дубая.

До этого американский истребитель F-35A пропал с радаров у побережья Японии. При этом незадолго до этого экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия. Сначала самолет, прибывший из северной части Японского моря, пролетел над сушей к югу от города Аомори. После этого истребитель направился на северо-восток и пропал.

