МЧС отправило «летающий госпиталь» в Грозный Flightradar24: Ан-148-100ЕМ прилетел в Грозный и вернулся обратно в Москву

В Грозный прилетел самолет МЧС России, который используется в качестве аэромобильного госпиталя, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. В тот же день борт Ан-148-100ЕМ вылетел обратно в Москву.

Согласно данным сервиса, он приземлился в аэропорту Внуково в 01:10. Другие подробности на данный момент не раскрываются.

Первый аэромобильный госпиталь появился в России в 2013 году. Такие самолеты оснащаются реанимационным и диагностическим оборудованием, чтобы оказывать помощь прямо во время полета.

