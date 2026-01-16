Американский истребитель пропал с радаров в одной из стран Азии

Американский истребитель пропал с радаров в одной из стран Азии Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии

Американский истребитель F-35A пропал с радаров у побережья Японии, следует из данных сервиса Flightradar24. При этом незадолго до этого экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия.

Сначала самолет, прибыв из северной части Японского моря, пролетел над сушей к югу от города Аомори. После этого истребитель направился на северо-восток и пропал.

Ранее сообщалось, что тайваньские военные начали масштабную поисковую операцию в акватории уезда Хуалянь после исчезновения истребителя F-16V с экранов радаров. Самолет пропал во время ночных тренировок, отделившись от основной авиагруппы. Представители ВВС уточнили, что летчик планировал катапультироваться, однако наземные службы не зафиксировали сигналов со спасательного оборудования пилота.

До этого стало известно, что американская компания Ocean Infinity участвует в поисках обломков самолета Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров в 2014 году. Там отметили, что правительство Малайзии содействует в поисках.