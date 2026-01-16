Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 09:19

Американский истребитель пропал с радаров в одной из стран Азии

Истребитель ВВС США F-35A пропал с радаров у побережья Японии

F-35A F-35A Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Американский истребитель F-35A пропал с радаров у побережья Японии, следует из данных сервиса Flightradar24. При этом незадолго до этого экипаж воздушного судна подал сигнал бедствия.

Сначала самолет, прибыв из северной части Японского моря, пролетел над сушей к югу от города Аомори. После этого истребитель направился на северо-восток и пропал.

Ранее сообщалось, что тайваньские военные начали масштабную поисковую операцию в акватории уезда Хуалянь после исчезновения истребителя F-16V с экранов радаров. Самолет пропал во время ночных тренировок, отделившись от основной авиагруппы. Представители ВВС уточнили, что летчик планировал катапультироваться, однако наземные службы не зафиксировали сигналов со спасательного оборудования пилота.

До этого стало известно, что американская компания Ocean Infinity участвует в поисках обломков самолета Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин и пропал с радаров в 2014 году. Там отметили, что правительство Малайзии содействует в поисках.

США
Япония
истребители
радары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский резко отреагировал на обвинение Трампа
Ключевой партнер Москвы перестал закупать российскую электроэнергию
«Готовятся»: на Западе предупредили об антироссийском шаге Великобритании
Названа причина, почему китайские автомобили ломаются зимой
Врач предупредила об опасном заболевании
Стало известно, сколько россиян одобряют работу Путина
Врач перечислил правила зимних пробежек на морозе
В США заявили о лидерстве России в гонке вооружений
На Западе назвали имена возможных преемников Эрдогана
Раскрыто, как передача «нобелевки» Трампу повлияет на судьбу Венесуэлы
Одного из самых таинственных обитателей океана обнаружили в водах Таиланда
В Росархиве раскрыли виновника Второй мировой войны
Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз
В ЕС раскрыли условие для согласия Зеленского на уступки по территориям
Пожилую учительницу приговорили к тюремному сроку за изнасилование учеников
В России предложили ужесточить наказание за фальшивые справки мигрантов
В Госдуме предложили карать больницы миллионными штрафами за мигрантов
В Севастополе сорвали диверсии
Ученых встревожил вторгнувшийся в Солнечную систему «инопланетный корабль»
В Совфеде отреагировали на планы Макрона создать аналог «Орешнику»
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.