ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики ВС РФ ударили по объектам энергетики и местам дислокации ВСУ в 167 районах

За последние сутки российские войска атаковали ключевые объекты энергетики, транспортной инфраструктуры ВСУ и места дислокации украинских формирований в 167 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Ранее в МО сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».