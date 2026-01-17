Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 12:10

ВС России ударили по используемым ВСУ объектам энергетики

ВС РФ ударили по объектам энергетики и местам дислокации ВСУ в 167 районах

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За последние сутки российские войска атаковали ключевые объекты энергетики, транспортной инфраструктуры ВСУ и места дислокации украинских формирований в 167 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, — говорится в сообщении.

Ранее в МО сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Приволье в Донецкой Народной Республике. По данным ведомства, вместе с тем было освобождено село Прилуки в Запорожской области. Успехов удалось достичь Южной группировке войск и подразделениям «Востока».

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

ВСУ
Минобороны
ВС РФ
удары
инфраструктуры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики предупредили о 50-градусных морозах в двух частях России
Яблоки с клюквой и медом: теплый десерт на Крещенский Сочельник
Аналитик назвала неочевидные надбавки к пенсии в России
Военэксперт объяснил необычное применение FPV-дронов «Бумеранг»
Как склеить стекло: возвращаем к жизни хрупкие предметы без следов поломки
Магнитные бури сегодня, 17 января: что будет завтра, инфаркты, тромбозы
«Не успел»: Эрнст произнес душещипательную речь на прощании с Золотовицким
Что ели в блокадном Ленинграде, кроме хлеба: рацион и воспоминания выживших
Лишенная прав женщина устроила смертельное ДТП и уехала на СВО
Раскрыта причина сильного снегопада в Москве
Шац раскрыл, какие эмигранты стали массово возвращаться в Россию
Золотовицкого проводили в последний путь необычайно долгими аплодисментами
Путин обратился к артистам, поддерживающим бойцов СВО
Новый глава офиса Зеленского прибыл в США
Преподавателю центра МВД в Коми предъявили обвинение после взрыва
«Игорек, подари мне пузырек»: Ургант тепло попрощался с Золотовицким
Наступление ВС РФ на Харьков 17 января: почти сотня трупов, мясо в Купянске
В России усилят контроль за зарплатами иностранцев
Российские силы ПВО за сутки сбили две ракеты «Нептун» и 200 дронов
Астроном раскрыл природу сгоревшего над Камчаткой неопознанного объекта
Дальше
Самое популярное
Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой
Семья и жизнь

Татарский пирог зур бэлиш: традиционное блюдо с душой

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы
Семья и жизнь

Ароматная выпечка к чаю — нежные яблочные кексы

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде
Семья и жизнь

Нежный завтрак для всей семьи — классические сырники на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.